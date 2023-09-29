Синоптик Шувалов спрогнозировал мало дождей в октябре в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в октябре. По его словам, в воскресенье, 1 октября, начнутся дожди.

«Пора покончить с очень тёплой и сухой погодой, потому что количество выпавших осадков по области не превышает и 10% от требуемой месячной нормы. Это самый сухой месяц за весь ряд метеонаблюдений, так что дождь очень даже нужен. Но, к сожалению, он не будет затяжным», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, количество выпавших осадков в среднем составит около 3 мм.

Как отметил Шувалов, дождливых дней в октябре будет не очень много.

«Особенно дождливым октябрь не прогнозируется. С вероятностью 70% октябрь по температуре и по осадкам окажется близким к норме», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионах Уральского федерального округа ожидается тёплый февраль, следует из предварительного прогноза Гидрометцентра России на декабрь — февраль.