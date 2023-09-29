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В Петербурге побит температурный рекорд 1981 года

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Температурный рекорд 1981 года побит в Санкт-Петербурге, воздух прогрелся до +22,5 °С, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
В Петербурге побит температурный рекорд 1981 года
  • РИА Новости

В своём Telegram синоптик отметил, что говорил о новом рекорде ещё в начале недели, однако он до последнего сомневался, что в Петербурге настанет такая тёплая погода.

«Температура воздуха в городе достигла +22,5 °С, и максимум 1981 года +22,3 °С не устоял. Но время ещё есть, и будет ещё немного теплее», — добавил Колесов.

По его словам, скорее всего, пятница станет самым последним жарким днём в городе текущей осенью.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в Твери зафиксировали новый температурный рекорд. По данным Гидрометцентра России, к 15:00 воздух прогрелся до +22,5 °С.

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