В четверг, 28 сентября, в Твери зафиксировали новый температурный рекорд. По данным Гидрометцентра России, к 15:00 воздух прогрелся до +22,5 °С.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1947 году. Тогда температура воздуха составила +22,1 °С.

В настоящее время средняя температура месяца в Твери превышает норму на 2,5 градуса.

Также стало известно, что в Ульяновской области в пятницу, 29 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Приволжский УГМС. Ночью +3...+8 °С, днём +18...+23 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень придёт в Москву в октябре — к концу ближайших выходных ожидается резкое похолодание под влиянием активного циклона. К понедельнику температура воздуха днём составит до +15 °С, будет облачно.