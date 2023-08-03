«Она была яркой личностью, олицетворяла целую эпоху»: скончалась актриса театра и кино Ирина Мирошниченко

В четверг, 3 августа, в возрасте 81 года умерла советская и российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Практически всю свою жизнь она посвятила творчеству: играла на сцене МХАТа, где исполнила много значимых ролей, снималась в кино, написала книгу и выпустила музыкальные альбомы. Коллеги и друзья Мирошниченко выражают соболезнования и делятся воспоминаниями о народной артистке РСФСР.

В четверг, 3 августа, на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. По данным СМИ, в конце июля она была госпитализирована в одну из московских клиник из-за плохого самочувствия. За помощью к врачам артистка обратилась сама, медики диагностировали вирусное заболевание с осложнениями, кисты в почках и доброкачественную опухоль в головном мозге. Позднее её ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Стабилизировать состояние звезды отечественного кинематографа так и не удалось. Смерть артистки в беседе с RT подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. На сайте МХТ имени А. П. Чехова появился некролог артистки, где отмечается, что «Она бессмертна, она навсегда».

«МХТ имени А.П.Чехова с прискорбием извещает: сегодня, 3 августа, ушла из жизни народная артистка России Ирина Мирошниченко. Буквально на днях мы поздравляли её с 81-м днём рождения, а затем, когда она внезапно попала в больницу, надеялись, что многочисленные пожелания здоровья возымеют силу. Но увы, — говорится в сообщении. — Для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, «звездой» экрана и сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, её коллег, Ирина Петровна ещё и пример служения сцене и публике, образец верности Художественному театру и просто родной человек».

В сообщении отмечается, что Мирошниченко была целеустремлённым и щедрым человеком, который не боялся ударов судьбы.

Соболезнования в связи с кончиной артистки выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший её «блистательной актрисой».

«Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Коллеги и друзья артистки вспоминают о ней, как о добром, щедром и энергичном человеке.

«Она очень трепетно относилась к театру. Он был ей практически вторым домом в прямом смысле слова. В октябре прошлого года в театре очень торжественно и красиво отметили её 80-летний юбилей. Это был настоящий праздник. К сожалению, последние полгода она болела и жила надеждой, что в следующем сезоне она выйдет на сцену. Она — безусловная легенда. Такой легендой она останется в памяти всех нас», — отметил в разговоре с RT заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник.

Музыкант и певец Лев Лещенко рассказал RT, что опечален уходом такой легендарной артистки, как Мирошниченко. Он назвал её человеком, олицетворявшим эпоху.

«Она была яркой личностью, олицетворяла целую эпоху своим мастерством. Она была не только актриса, но и прекрасно работала на сцене, как певица. Она была личностью. Легенда наша. Она стояла особняком, — рассказал Лещенко. — Много актрис у нас в отечестве, но Мирошниченко была знаком качества. Она была очень внимательной и заботливой, никого не обходила вниманием».

Директор гильдии актёров Союза кинематографов России Валерия Гущина подчеркнула в разговоре с RT, что актёрское сообщество потеряло «необыкновенную женщину».

«Необыкновенно красивая и талантливая актриса. Редко какой народный артист столько сил и времени отдавал своим коллегам. Если нужно было пойти и помочь кому-то — только позвонишь — Ирина всегда отвечала. Только она могла открыть любую правительственную дверь для помощи актёрам. Самое отличающее её — она с таким достоинством, гордостью, желанием помочь обращалась к людям, которые могли решить судьбу, — рассказала она. — Это же такая была энергия, она вообще не знала покоя: концерты, спектакли, ходатайства о своих коллегах».

Актриса Светлана Немоляева рассказала, что знала Мирошниченко, несмотря на то, что артистки не снимались вместе в кино и не встречались на театральной сцене.

«Я, конечно, её знала. Я могу сказать, что очень сочувствую её близким, переживаю, что она ушла, потому что из жизни уходит поколение, которое было славой советского и российского театра и кино, — говорит Немоляева. — Постепенно уходит целая плеяда артистов 1970—1980 годов, которых сегодня нельзя ни с кем сравнить. Поэтому я могу только посочувствовать и театру, и её близким».

Народная артистка РСФСР, советская и российская актриса Лариса Лужина, снимавшаяся с Мирошниченко в нескольких картинах, включая «Признать виновным» и «Тайны мадам Вонг», призналась «Известиям», что не знала о болезни коллеги. Лужина отметила, что Мирошниченко «много сделала для нашего кинематографа».

«Неожиданно, что она ушла из жизни. Она была полна энергии. Жизни. Она была активным человеком, много делала добра для окружающих. В последние годы, когда я её видела, она не сидела на месте, она была в работе — её везде приглашали, она была нужной для окружающих людей и зрителя. Это большое горе. Я очень соболезную, что её нет, что она ушла. Это потеря. Она могла бы ещё много поработать и принести много радости своим зрителям и слушателям», — отметила Лужина.

Актёр Евгений Стеблов, с которым Мирошниченко сотрудничала на проекте «Я шагаю по Москве», рассказал в беседе с изданием, что может помянуть артистку только добрыми словами.

«Она была замечательной актрисой. Мы работали в разных театрах, но о ней можно сказать самые добрые слова. Она себя отдала целиком театру и работе — и сценической, и экранной», — отметил Стеблов.

Артист подчеркнул, что всегда хорошо относился к Мирошниченко, и у него остались самые приятные воспоминания об ней.

Прощание с Мирошниченко состоится в стенах родного театра в понедельник, 7 августа. Затем актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле — там её семья находилась в эвакуации. Спустя несколько лет переехала вместе с родителями в Москву, где училась в музыкальной школе Российской академии музыки имени Гнесиных по классу скрипки.

Высшее образование Ирина Мирошниченко получала в Школе-студии имени В.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР имени М. Горького, и в 1965 году вошла в состав труппы театра. На этой сцене она исполнила множество ролей, в частности в таких спектаклях, как «Чайка», «Вдовец», «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Моя дорогая Матильда», «Чеховские страницы», «Эшелон», «Медная бабушка», «Первый день свободы», «Синяя птица» и многих других.

В кино Мирошниченко дебютировала в 1955 году в картине «Попрыгунья», исполнив эпизодическую роль. Позже, в 1963-м, артистка сыграла Катю в мелодраме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Впоследствии она снималась в фильмах «Андрей Рублёв», «Королевская регата», «Ошибка резидента», «Дядя Ваня», «Пришёл солдат с фронта», «Старый Новый год».

В 1981 году актриса появилась в драматической ленте Ильи Фрэза «Вам и не снилось…» в роли Людмилы Сергеевны, мамы Кати, а в 1982-м сыграла Крошину в мини-сериале Александра Бланка «Профессия — следователь».

Последней работой Мирошниченко в кино стала небольшая роль в многосерийной картине «Живая вода», первый сезон которой вышел в 2019 году.

Актриса трижды была в браке. Её первый супруг — драматург Михаил Шатров. Со вторым мужем, режиссёром Витаутасом Жалакявичюсом, Мирошниченко встретилась во время работы над фильмом «Это сладкое слово — свобода!», съёмки которого проходили в том числе в Чили.

«Мне досталась главная роль — латиноамериканская девушка Мария. Фильм получил главный приз Московского кино­фестиваля. Но для меня не награда была важна, а роман, который случился тогда. И я вышла замуж за Жалакявичюса», — рассказала актриса в интервью изданию «Аргументы и факты».

Третий раз она вышла замуж за актёра Игоря Васильева.

Помимо кино и театра, артистка выступала как певица и вместе с композитором Андреем Никольским выпустила несколько альбомов, в частности «Нежные слова», «Я — актриса», «Коренная москвичка».

В 2011 году Ирина Мирошниченко также опубликовала автобиографию «Расскажу…», в которой поделилась историями из своей жизни.

Помимо прочего, артистка была членом Союза театральных деятелей РФ и Гильдии актёров кино России, а также преподавала в Академии кинематографического и театрального искусства имени Н.С. Михалкова.