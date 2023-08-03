Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала RT известие о смерти актрисы Ирины Мирошниченко, а также выразила соболезнования её близким в связи с произошедшим.

«Я многого о ней сказать не могу, мы не были с ней связаны творчески, мы с ней не снимались в кино, не играли в спектаклях. Но я, конечно, её знала. Я могу сказать, что очень сочувствую её близким, переживаю, что она ушла, потому что из жизни уходит поколение, которое было славой советского и российского театра и кино», — отметила Немоляева.

По её словам, Мирошниченко много и успешно снималась, была настоящим воплощением актёрского таланта, работала с хорошими режиссёрами и в целом была интересной актрисой.

«Конечно, очень грустно. Постепенно уходит целая плеяда артистов 1970—1980 годов, которых сегодня нельзя ни с кем сравнить. Поэтому я могу только посочувствовать и театру, и её близким», — резюмировала Немоляева.

Ранее газета «Известия» передавала, что актриса Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни.