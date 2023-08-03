В МХТ рассказали о трепетном отношении Ирины Мирошниченко к театру

Заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник в беседе с RT прокомментировал известие о смерти актрисы Ирины Мирошниченко.

«Ирина Петровна почти 60 лет прослужила в Московском художественном театре. Пришла сразу после окончания Школы-студии МХТ и практически сразу у неё в репертуаре появились большие главные роли», — отмечает он.

Верник подчеркнул отношение Мирошниченко к театру.

«Она очень трепетно относилась к театру. Он был ей практически вторым домом в прямом смысле слова. В октябре прошлого года в театре очень торжественно и красиво отметили её 80-летний юбилей. Это был настоящий праздник. К сожалению, последние полгода она болела и жила надеждой, что в следующем сезоне она выйдет на сцену. Она — безусловная легенда. Такой легендой она останется в памяти всех нас», — заключил он.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.