В Гильдии актёров кино назвали смерть Мирошниченко бесконечным горем

Директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина поделилась в беседе с RT воспоминаниями о народной артистке РСФСР Ирине Мирошниченко.

«Необыкновенно красивая и талантливая актриса. Редко какой народный артист столько сил и времени отдавал своим коллегам. Если нужно было пойти и помочь кому-то — только позвонишь — Ирина всегда отвечала. Только она могла открыть любую правительственную дверь для помощи актёрам. Самое отличающее её — она с таким достоинством, гордостью, желанием помочь обращалась к людям, которые могли решить судьбу», — рассказала Гущина.

До последней секунды это была необыкновенно красивая женщина, подчеркнула собеседница RT.

«Я помню, когда один раз мы ехали на машине и она вдруг опустила впереди себя зеркальце (она за рулём) и вдруг стала быстро поправлять макияж. Я говорю: «Ира, я боюсь!» Она сказала: «Со мной бояться — это глупости». Это горе, горе, горе бесконечное. Если можно было бы сейчас что-то такое произнести, чтобы она позвонила и сказала: «Ну опять все всё напутали, Лера». Как хотелось бы ошибиться... Ирочка, тебя забыть невозможно. Это же такая была энергия, она вообще не знала покоя: концерты, спектакли, ходатайства о своих коллегах... Необыкновенную женщину мы потеряли», — заключила она.

3 августа стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

До этого Мирошниченко попала в реанимацию одной из московских больниц после жалоб на плохое самочувствие.