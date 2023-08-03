Певец Лещенко назвал Мирошниченко народной любимицей

Певец Лев Лещенко назвал в беседе с RT Ирину Мирошниченко удивительной и одной из самых ярких артисток.

«Она была, конечно, удивительной артисткой, таким пассионарным человеком, излучавшим добро, любовь к людям, любовь к своей профессии. Вселенский человек, настоящая эпоха, легенда нашего отечества. Я считаю, что одна из самых ярких артисток. Вспоминаю «Я шагаю по Москве», когда вышел этот фильм, её появление вызвало бурю эмоций», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, Мирошниченко была потрясающей, красивой, органичной, очень яркой — народной любимицей.

«Много артисток у нас в стране, но она была особняком. Это был лейбл такой — Мирошниченко. Надеюсь, что будем помнить её по её фильмам, работам, по жизни, которую она прожила», — заключил исполнитель.

3 августа стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

До этого Мирошниченко попала в реанимацию одной из московских больниц после жалоб на плохое самочувствие.