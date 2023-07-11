«Будут пасмурные, дождливые дни»: синоптики рассказали о похолодании в Москве

Циклон с Верхней Волги продолжает оказывать охлаждающее влияние на Московский регион, сообщили метеорологи. Отмечается, что в среду и четверг температурные значения будут соответствовать середине сентября: воздух прогреется до +14 °C...+16 °C. Этот кратковременный период похолодания будет сопровождаться осадками и сильными порывами ветра. По данным синоптиков, в выходные в столицу вернётся летняя погода, но без жары.

В предстоящие дни жителей Москвы ожидает ещё большее похолодание, рассказала RT ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В Москве похолодает. Это связано с тем, что с Верхней Волги перемещается в северо-западном направлении циклон и он продолжает оказывать охлаждающее влияние на столичный регион. Поскольку ожидается значительное количество облачности и осадки в виде дождя небольшого, умеренного по интенсивности, то всё это будет ограничивать прогрев воздушных масс.

И наиболее прохладный день у нас в четверг ожидается. В среду в Москве днём +16...+18 °С, в четверг +14...+16 °С. Пасмурные, дождливые дни будут», — сказала Макарова.

Она сообщила, что в пятницу начнётся постепенное повышение температуры.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал предстоящие температурные изменения «очень существенными аномалиями».

«Температура завтра будет такой, какой она по климату должна быть в третьей декаде мая или в середине сентября», — цитирует его агентство Интерфакс.

Однако Вильфанд отметил, что в выходные столбики термометров будут находиться в диапазоне +20...+24 °С.

«Предварительные расчёты показывают, что и в дальнейшем жары не будет, но нормальная летняя погода вернётся. Синоптики предлагают не волноваться — период похолодания кратковременный, с воскресенья температурный фон возьмёт своё», — добавил он.

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На сайте Гидрометцентра России также указывается, что в течение рабочей недели значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на три-четыре градуса.

«Пройдут дожди разной интенсивности, временами будет усиливаться ветер. Облака и дожди ограничат дневной прогрев воздуха, прохладнее станут и ночи», — говорится в сообщении.

Ситуация в Сочи

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал появившиеся в сети видео со смерчами в Туапсе. По его словам, когда смерч образуется на воде, он связан с грозовым облаком над водой.

«Вполне возможно, что он там и разрушится, когда грозовое облако перейдёт в другую стадию развития. Но есть случаи, когда смерч выходит на сушу. И вот это наиболее опасно: когда они выходят и, как правило, разряжаются, выливают всё содержимое (а это огромное количество воды), предположим, в верховьях небольшой сухой речушки. И именно там очень быстро формируется высокий и опасный паводок, который несётся до побережья, сметая всё на своём пути», — сказал Шувалов.

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По его словам, скорее всего, в степной части и в самом Сочи кратковременные грозовые дожди будут продолжаться, «но при этом они не будут настолько сильными, как в предыдущие дни».

«Запас влаги и энергии потихонечку иссякает, и с четверга можно ожидать переход к погоде без осадков в Приазовье, а с пятницы можно ждать распространения погоды без осадков и на Краснодарский край, Ставрополье», — объяснил метеоролог.

Он добавил, что в конце недели «природа даст югу России отдохнуть от проливных дождей».

При этом на сайте Гидрометцентра говорится, что до конца дня 11 июля на территории Сочи местами ожидается крупный град.

Как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, режим повышенной готовности и штормовое предупреждение в муниципальном округе сохраняется. По его словам, после залповых ливней были эвакуированы почти 600 человек, в основном с подтопленных территорий в Сириусе.

«Солнечная погода позволяет приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны всё ещё есть. Пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится», — добавил он.