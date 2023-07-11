Метеоролог Макарова: с 14 июля в Москве ожидается повышение температуры
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«В Москве похолодает, это связано с тем, что с Верхней Волги перемещается в северо-западном направлении циклон, и он продолжает оказывать охлаждающее влияние на столичный регион... Поскольку ожидается значительное количество облачности, осадки в виде дождя небольшого, умеренного по интенсивности, то всё это будет ограничивать прогрев воздушных масс», — пояснила эксперт.
По её словам, наиболее прохладным днём будет 13 июля, четверг.
«В среду в Москве днём — +16...+18°C, в четверг — +14...+16 °C. Пасмурные, дождливые дни будут. Ночная температура в Москве — +10...+12°C, по области +8...+13 °C. Начиная с пятницы, ожидается повышение температуры ночной на 1°C и днём будет на 3—4 °C теплее», — заключила собеседница RT.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал, как будет меняться погода на юге России в ближайшее время.