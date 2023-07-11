Метеоролог Шувалов: природа даст югу России отдохнуть от проливных дождей

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал, как будет меняться погода на юге России в ближайшее время.

Комментируя появившиеся в сети видео со смерчами в Туапсе, специалист пояснил, что, когда смерч образуется на воде, он связан с грозовым облаком над водой.

«Вполне возможно, что он там и разрушится, когда грозовое облако перейдёт в другую стадию развития. Но есть случаи, когда смерч выходит на сушу, и вот это наиболее опасно, когда они выходят и, как правило, разряжаются — выливают всё содержимое, а это огромное количество воды, предположим, в верховьях небольшой сухой речушки. И именно там очень быстро формируется высокий и опасный паводок, который несётся до побережья, сметая всё на своём пути», — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что, скорее всего, в степной части и самом Сочи кратковременные грозовые дожди будут продолжаться, «но при этом они не будут настолько сильными, как в предыдущие дни».

«Запас влаги и энергии потихонечку иссякает, и с четверга можно ожидать перехода к погоде без осадков в Приазовье, а с пятницы можно ждать распространения погоды без осадков и на Краснодарский край, Ставрополье», — объяснил метеоролог.

По мнению собеседника RT, «природа даст югу России отдохнуть от проливных дождей».

Ранее РИА Новости со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщило о том, что смерчи наблюдаются над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, повреждений не зафиксировано.