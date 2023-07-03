Синоптик Шувалов: жара в Якутии спадёт, но сухость в лесах будет только нарастать

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал введение режима ЧС на территории Якутии из-за лесных пожаров.

«Сейчас то, что творится в Якутии, это экстремальная аномалия. Температура от +35 до +37 °С — это очень высокая температура для этого региона. Там произойдут небольшие изменения — ожидается снижение температуры где-то от +35 °С до +25...+28 °С, но, к сожалению, это снижение температуры пройдёт практически без существенных осадков, жара спадёт, она не будет такой сильной, но сухость в лесах, сохранится, и она будет только нарастать. Так что ситуация с каждым днём, я думаю, до конца этой недели будет только осложняться», — рассказал Шувалов.

Ранее стало известно, что режим ЧС введён на территории Якутии из-за лесных пожаров.

По словам главы региона Айсена Николаева, на территории республики действует 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 га.

«Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.