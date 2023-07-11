Режим ЧС ввели в Омской области из-за аномальной жары
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Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в распоряжении главы региона Виталия Хоценко.
«Ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — отмечается в документе.
Уточняется, что в регионе фиксируется высокая температура на уровне +40 °C.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН усомнилась в реалистичности прогнозов о «смертельном» повышении температуры на Земле.