В Оренбургской области 10 июля ожидается до +42 °C

В Оренбургской области в понедельник, 10 июля, спрогнозировали аномальную жару до +42 °C.

Об этом сообщает RIA56.

Аномальную жару до +40...+42 °C синоптики спрогнозировали в южных районах Оренбуржья, в некоторых температура поднимется до +34...+39 °C.

Осадков не ожидается.

Ранее, по сообщению издания «Вести Подмосковья», ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие две недели погода в Москве будет нестабильной.

По её словам, периоды прохлады в столице будут сменяться периодами потепления.