В Оренбургской области 10 июля ожидается до +42 °C
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Об этом сообщает RIA56.
Аномальную жару до +40...+42 °C синоптики спрогнозировали в южных районах Оренбуржья, в некоторых температура поднимется до +34...+39 °C.
Осадков не ожидается.
Ранее, по сообщению издания «Вести Подмосковья», ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие две недели погода в Москве будет нестабильной.
По её словам, периоды прохлады в столице будут сменяться периодами потепления.