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Климатолог Кокорин спрогнозировал климатическую миграцию жителей некоторых стран из-за засухи

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Климатолог Алексей Кокорин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что, по мнению учёных, в перспективе некоторые территории станут непригодны для сельского хозяйства из-за засухи. Это может привести к климатической миграции.
Климатолог Кокорин спрогнозировал климатическую миграцию жителей некоторых стран из-за засухи
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Специалист отметил, что население некоторых городов и стран уже сейчас приспосабливается к непростым климатическим условиям. Например, в Израиле создали систему капельного орошения.

По его словам, юг Африки, где живут 200—300 млн человек, вряд ли сможет приспособиться к ухудшающимся природным условиям.

«Если мы возьмём доклад институтов Росгидромета и РАН, посвящённый климатическим изменениям, то там этот сценарий худший — о том, как будут развиваться засухи, как будет развиваться дефицит воды. Умеренный или лучший сценарий — это всё равно очень много людей. Это 1 млрд человек», — подытожил Кокорин.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН усомнилась в реалистичности прогнозов о «смертельном» повышении температуры на Земле.

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