Социальная драма о смелости врачей в начале пандемии: в кино вышел российский фильм «Дыхание»

В российских кинотеатрах вышел фильм «Дыхание», режиссёром которого выступил Роман Каримов, ранее работавший над лентами «Гуляй, Вася!» и «Неадекватные люди». Главные роли исполнили Ирина Горбачёва, Антон Батырев и Даниил Воробьёв. Действие разворачивается в начале 2020 года, когда в России появились первые заболевшие COVID-19. Главный герой Виктор Лихачёв — бизнесмен и бывший хирург — отправляется в больницу, чтобы забрать мать, попавшую туда с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако сам оказывается внутри карантинной зоны вместе с медперсоналом и другими пациентами. Теперь ему придётся вновь надеть халат врача и помогать отважным медикам спасать первых больных.

В четверг, 22 июня, на большие экраны выходит драма «Дыхание» о коронавирусной инфекции в России. Снял фильм Роман Каримов («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!»). Режиссёр также выступил сценаристом вместе с Андреем Гончаровым, Сергеем Торчилиным и Алексеем Троцюком.

Действие разворачивается в начале эпидемии, когда коронавирус только начал распространяться на территории страны. Главный герой Виктор Лихачёв раньше был хирургом, но после смерти отца ушёл в более спокойную профессию и стал бизнесменом, работающим с заграничным медицинским оборудованием и медикаментами.

В стране начинают появляться заражённые ещё не изученной инфекцией, и в числе первых пациентов оказывается мать Виктора. Узнав, что она в больнице, мужчина пытается забрать её, чтобы перевести в другое медицинское учреждение, но план рушится: объявляют карантин. Находясь в закрытой больнице, в попытках помочь матери и другим пациентам Виктор вспоминает хирургические навыки и медицинские познания и бок о бок с другими врачами борется за жизни заболевших.

Главные роли в фильме исполнили Антон Батырев («Ничто не случается дважды»), Ирина Горбачёва («Аритмия», «Огонь») и Даниил Воробьёв («Медиатор», «Конец света»).

По данным «Вокруг ТВ», лента посвящена всем медикам, которые лечили больных и, рискуя жизнью и собственным здоровьем, боролись с коронавирусом. Авторы этим проектом выражают свою благодарность врачам. Зрителям показывают, как нелегко пришлось медперсоналу, когда вирус только появился: тогда никто, включая самых опытных специалистов, точно не знал, как с ним справиться и насколько он опасен.

В фильме врачи, запертые в карантинной зоне, не спят сутками из-за нехватки специалистов и подменяют друг друга на постах, чтобы хоть немного отдохнуть. В сложившихся условиях важна любая помощь, и вместе с обычными пациентами медики придумывают, как из подручных материалов построить шлюз, ищут старые аппараты ИВЛ в подвале учреждения, присматривают не только за обычными пациентами, но и за заразившимися коллегами.

Авторы драмы попытались максимально реалистично показать многочисленные детали, и им это удалось. Оборудование, используемое врачами в ленте, настоящее: снимали фильм в заброшенном санатории в Московской области, специально для съёмок туда завезли медаппаратуру и экипировку.

Кроме того, правдиво показаны сцены операций. Эпизоды снимали в учебном центре РНИМУ имени Н.И. Пирогова, и для них реквизит сконструировали с помощью пластического грима, поэтому кадры, когда пациента оперируют, кажутся зрителю вполне правдоподобными.

© Кадр из фильма «Дыхание»/kinopoisk.ru

Самой идее и её социальной важности в фильме уделено очень много внимания. Очевидно, что эту сторону повествования кинематографисты прорабатывали с особой тщательностью. Однако в целом сюжет продуман слабовато. У каждого из основных персонажей есть свои глубинные переживания, семейные проблемы, с которыми им приходится разбираться во время пандемии. Некоторые подобные линии получились запутанными или оказались не до конца раскрытыми.

Например, в фильме происходит скандал между главврачом больницы и одним из хирургов. На экране зритель видит их ссору, но причина её неясна. Также непонятны мотивы поведения главврача, когда тот решает отдалиться от всего, что происходит в больнице, и запереться в своём кабинете. Можно предположить, что виной тому страх, но в любом случае авторы решили не искать внятных объяснений и предоставили публике возможность додумать. Таких обрывистых сюжетных поворотов немало, отчего весь фильм кажется несколько скомканным.

Тем не менее общее впечатление от просмотра картины не портится, в том числе благодаря талантливой игре актёров. Особенно запоминается Ирина Горбачёва. Её героиня, хирург Колесникова, выглядит настолько уверенной, что у зрителя стирается грань между кино и реальностью. Прекрасно воплотил свой образ и Антон Батырев, чей персонаж очень трепетно относится к маме, беспокоится за неё и боится потерять, но в то же время осознаёт ответственность за других пациентов и идёт на риск ради спасения больных. Все эти эмоции артист передаёт с экрана залу так, что не испытывать симпатию к герою невозможно. Стоит отметить и актёров, исполнивших роли заболевших, — натурально сыграть больного и показать разные симптомы непросто, и артисты справились с этой задачей превосходно.

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Помимо прочего, отдельного внимания заслуживает главная музыкальная композиция, которая идеально подошла к теме киноленты и имеет прямое отношение к названию фильма: в нескольких моментах пациенты для поднятия духа дружно поют песню «Дыхание» группы «Наутилус Помпилиус». Её же зрители слышат во время финальных титров.

В целом фильм интересен и местами держит в напряжении. Благодаря «Дыханию» люди не из мира здравоохранения могут увидеть, с чем столкнулись медики в пандемию: им приходилось в критических условиях принимать важные и экстренные решения для того, чтобы спасти жизни людей.

В финале картины авторы добавили кадры с настоящими врачами в защитной экипировке и с заболевшими — как напоминание о том, что всему миру пришлось пережить.