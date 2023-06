«Фильм был прямо-таки обречён на провал»: первой части «Пиратов Карибского моря» — 20 лет

Картине Гора Вербински «Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» исполнилось 20 лет. В успех ленты поначалу мало кто верил: жанр пиратского приключенческого кино в Голливуде начала 2000-х был не самым востребованным. В 1995-м на нём поставили жирный крест после того, как фильм «Остров головорезов» провалился в прокате и похоронил студию, ранее участвовавшую в производстве успешной ленты «Терминатор 2: Судный день». После этого крупные игроки кинобизнеса почти десятилетие и слышать ничего не хотели про морских разбойников, пока компания Disney не решилась «экранизировать» один из аттракционов собственных тематических парков.

История «Пиратов Карибского моря» держится на нескольких глобальных «столпах», и основной из них — это одноимённый аттракцион в Диснейленде, запущенный 18 марта 1967 года, последний, к созданию которого руку приложил основатель компании Уолт Дисней. Некоторые сцены аттракциона перекочевали прямиком в картину Гора Вербински — в частности, эпизод с пиратами за решёткой, которые пытаются приманить к себе собаку с ключами от камеры. Фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» стал первым кинопроектом, премьера которого состоялась в Диснейленде — 28 июня 2003 года.

Наследие старых кинопиратов

Вехи поменьше — это многочисленные приключенческие фильмы про пиратов, которыми вдохновлялись авторы киносерии. В частности, в ленте присутствуют прямые отсылки к классике — например, эпизод, в котором главные герои Уилл и (капитан) Джек Воробей идут под водой, держа над собой лодку, является цитированием фильма «Красный корсар» 1952 года, а появление персонажа Джонни Деппа в начале картины, сходящего на пирс с мачты утонувшего корабля, — дань уважения ленте Бастера Китона «Навигатор» (1924). Интересна связь и с фильмом — убийцей кино о пиратах «Остров головорезов» (1995). Пистолет с украшенной черепом рукоятью, принадлежавший антагонисту картины капитану Догу, достался Гектору Барбоссе, да и параллель между обезьянами Королём Карлом из «Острова» с Джеком из «Пиратов» сложно не заметить. Кроме того, актёры Дэвид Бэйли и Кристофер Адамсон исполнили в обоих проектах похожие роли (последний присоединился к франшизе со второго фильма).

Сценаристы Терри Россио и Тед Эллиот, известные по таким лентам, как «Планета сокровищ», «Шрэк» и «Аладдин», вынашивали идею фильма о пиратах с 1990-х, однако их инициативы не встречали понимания — продюсеры отказывались брать в работу такой проект. Однажды копию сценария получил Стивен Спилберг и загорелся идеей снять ленту. По мнению режиссёра, Джека Воробья могли сыграть Стив Мартин, Билл Мюррей или Робин Уильямс, но и это не нашло отклика у студийных боссов. Более того, даже когда лента была запущена в производство, кинематографисты готовились к её провалу.

«Помню, как я рассказал идею фильма Хансу Циммеру и он сказал: «Ты с ума сошёл! Ты собрался фильм о пиратах снимать? Никто не пойдёт смотреть фильм о пиратах!» Подчёркивалась мысль: «Хуже идеи и быть не может». И в этом было что-то волнительное. Фильм был прямо-таки обречён на провал. Ты приступаешь к созданию чего-то в жанре, который не имеет успеха или же где есть множество исторических свидетельств тому, что он не будет иметь успеха», — цитирует Гора Вербински Collider.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

Похожего мнения придерживалась и исполнительница главной женской роли Кира Найтли. По словам режиссёра «Реальной любви» Ричарда Кёртиса, Найтли, которая тогда играла в его картине Джульетту, говорила, что не верит в успех «Пиратов Карибского моря».

«Помню, во время съёмок (фильма «Реальная любовь». — RT) мы разговаривали с Кирой и я спросил её: «Чем дальше займёшься?» А она ответила: «Думаю, ничего не выйдет. Это фильм о пиратах, а они всегда проваливаются», — приводит слова постановщика ScreenRant.

Об отсутствии энтузиазма Найтли может говорить также тот факт, что актриса взяла с собой минимум вещей на съёмки: была уверена, что её быстро уволят.

Возможный актёрский состав

Одним из основных кандидатов на роль кузнеца Уилла Тёрнера Гор Вербински считал Хита Леджера, но итоговый выбор был сделан в пользу Орландо Блума, поскольку он в то время снимался в популярной трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и постановщик счёл его участие более выгодным. Кроме того, Тёрнера могли сыграть такие актёры, как Тоби Магуайр, Джуд Лоу, Юэн Макгрегор, Кристиан Бэйл, Бен Пейтон и Кристофер Мастерсон.

Кандидатов на роль Джека Воробья также было немало. Изначально персонажа писали под Хью Джекмана, однако его кандидатуру отклонила студия. Впоследствии на эту роль рассматривались Мэттью Макконахи, Майкл Китон, Кристофер Уокен, Джим Керри и Роберт Де Ниро, который отказался от предложения, предполагая, что фильм про пиратов не будет иметь большого успеха.

Однако образ эксцентричного и слегка своеобразного морского волка воплотил на экране Джонни Депп. Интересно, что это был второй случай, когда он «увёл» роль у Джима Керри, — до этого аналогичная ситуация произошла перед съёмками «Эдварда Руки-ножницы». Ещё раз Депп перешёл дорожку Керри во время работы над картиной «Чарли и шоколадная фабрика».

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

Видение Деппом его персонажа оказалось слишком экстравагантным, по мнению продюсеров ленты и представителей студии. Во-первых, артист предложил лишить Джека Воробья носа и добавить странных фобий — боязни простуды и перца. Во-вторых, золотые коронки во рту у пирата вовсе не накладные, а настоящие, и они не понравились продюсеру Джерри Брукхаймеру. Он попросил Деппа оставить лишь пару-тройку золотых зубов.

Костюм Джека Воробья должен был скрывать обилие татуировок актёра, при этом тату с птицей на руке в картине было ненастоящим. Впрочем, это артист быстро исправил и обзавёлся ещё одной наколкой.

Кроме того, Депп решил, что манера поведения пирата XVIII века должна быть как у рок-звёзд, и стал копировать повадки, жестикуляцию и мимику своего старого кумира и друга Кита Ричардса из Rolling Stones. К слову, впоследствии сам Ричардс дважды появлялся в фильмах франшизы в роли отца Джека Воробья.

Интересно, что фирменная фразочка Джека «Смекаешь?» оказалась импровизацией актёра, как и предложение, сказанное персонажем ближе к концу ленты: «Поплывём к горизонту» (Bring me that horizon). Впоследствии это выражение в слегка изменённой форме стало названием популярной британской рок-группы Bring Me the Horizon.

Образ пирата-разгильдяя настолько поглотил Деппа, что актёр едва не нажил врагов среди костюмеров: за время съёмок он потерял или утопил десять знаменитых кожаных треуголок. В конце концов это так надоело художникам, что головные уборы для эксцентричного разбойника начали делать из резины — чтобы не тонули.

Безудержное веселье и кассовый успех

Команда сценаристов «Пиратов Карибского моря» придумала весёлую пиратскую историю с яркими персонажами, порой предсказуемыми, но от того не менее увлекательными сюжетными поворотами, а главное — пронизанную духом приключений, близким и детям, и взрослым.

В центре повествования — история нескольких персонажей, оказавшихся в Порт-Ройале начала XVIII века. Элизабет Суонн — дочь губернатора, Уилл Тёрнер — подмастерье кузнеца, десятью годами ранее спасённый в открытом море, а Джек Воробей — пират, одержимый идеей вернуть себе собственный корабль «Чёрная жемчужина» после бунта команды под руководством Гектора Барбоссы.

Суонн и Тёрнер влюблены, хоть и не признаются друг другу в чувствах. При этом на руку девушки претендует молодой командор Джеймс Норрингтон. Когда офицер пытается сделать Элизабет предложение, та падает с крепостной стены, потеряв сознание из-за нехватки воздуха: служанки слишком сильно затянули корсет. Героиню спасает пират, после чего попадает за решётку, а ночью в гавань прибывает «Чёрная жемчужина», команда которой оказывается бандой немёртвых проклятых, чья задача — собрать все монеты таинственного клада ацтеков, чтобы вновь стать людьми. Пираты похищают Элизабет, назвавшуюся фамилией Тёрнер, чтобы не выдавать своё происхождение. Здесь героиня совершает ошибку: именно потомок Билла «Прихлопа» Тёрнера — бывшего члена команды корабля — и нужен Барбоссе, ведь, чтобы снять проклятие, пиратам было необходимо окропить золото кровью членов команды (в данном случае — кровью потомка погибшего разбойника).

Уилл, одержимый желанием спасти возлюбленную, вызволяет из тюрьмы Джека и бросается на поиски Элизабет. По ходу сюжета персонажи предают и спасают друг друга, попадают в плен, сражаются с английскими моряками, другими пиратами, пока не оказываются на таинственном Исла-дэ-Муэрта, где и наступает развязка: Барбосса погибает (временно), его команда, снявшая проклятие, сдаётся в плен, Уилл спасает Элизабет, а Джек возвращает себе корабль и ударяется в бега.

Впрочем, история на этом не заканчивается — в сцене после титров зрителю показывали обезьяну Барбоссы Джека, которая, украв один из проклятых медальонов, вновь стала немёртвой и неуязвимой.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

Приём картины, «обречённой провалиться», оказался ошеломительным: при бюджете $140 млн она собрала более $650 млн в прокате, после чего неплохо показала себя в продаже на дисках: в сумме тираж превысил 11 млн копий и принёс компании дополнительный доход $235 млн. В 2004 году «Пираты Карибского моря» получили пять номинаций на «Оскар», столько же на BAFTA, одну на «Золотой глобус» и удостоились ряда премий.

Критики ведущих западных изданий отнеслись к первому за почти десятилетие фильму о пиратах весьма благосклонно. Алан Моррисон из Empire отмечал, что «Пираты» гордятся своими яркими деталями и первоклассным исполнением, но при этом не воспринимают себя слишком серьёзно.

«Это урок, который не мешало бы взять на вооружение практически всем блокбастерам-конкурентам. Зрителям не пытаются внушить, что они должны веселиться, — они просто веселятся, потому что и фильм занимается тем же самым», — заявил эксперт.

Элвис Митчелл из The New York Times также был благосклонен к ленте и её авторам. В рецензии он отмечает работу актёрского ансамбля, сюжет, юмор и множество других плюсов, уточняя, что даже сомнительный первоисточник идеи не испортил проект.

«Талант режиссёра Гора Вербински в организационной сфере — в сочетании со страстью продюсера Джерри Брукхаймера сорить деньгами, как пьяный пират, когда дело касается воплощения идей на экране, — оборачивается зачастую безумным, красочным и развлекательным комичным приключением, которое, по всей видимости, во многом берет за образец картину «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». Такая ослепительная сумасбродная простота сама по себя является достижением. Фильм получился лучше, чем он того заслуживает, учитывая его происхождение», — писал критик в своём обзоре.

Питер Брэдшоу из The Guardian оценил «Пиратов Карибского моря» на 3/5, отметив наличие сюжетных дыр и то, что экранный дуэт Киры Найтли с Орландо Блумом был отодвинут на второй план Деппом и Рашем. Вместе с тем критик признаёт, что в ленте Вербински — «через край авантюрных приключений с полётами на канатах и потрясающим морским сражением между людьми Воробья и Барбоссы».

«Диалоги Теда Эллиота и Терри Россио — сценаристов «Шрэка», — может, и не так изобилуют искромётными шутками, как в мультипликационном шедевре, но их можно назвать приятными, забавными и достаточно остроумными, особенно беспрестанные упоминания пиратского «кодекса», который постоянно нарушается, и каждый раз очередной персонаж утверждает, что кодекс — это скорее «свод указаний», а не жёстких законов», — пишет Брэдшоу.

Дальнейшая судьба Джека Воробья

В свете такого успеха студия решила дать истории продолжение и расширить вселенную «Пиратов» до трилогии. Основной актёрский ансамбль сохранился, продюсировал ленты Джерри Брукхаймер, а постановкой занимался всё тот же Гор Вербински, впоследствии отмечавший в интервью, что к моменту окончания работы над третьей картиной съёмки превратились в «режим выживания». Тем не менее следующая часть франшизы «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» стала ещё более успешной и принесла авторам более $1 млрд в прокате и «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Финальный фильм трилогии Вербински «Пираты Карибского моря: На краю света» вышел в 2007-м и оказался чуть менее популярным, немного не дотянув до $1 млрд по сборам.

Однако студия решила не останавливаться на достигнутом и продолжила производство новых фильмов, сфокусировавшись на Джеке Воробье как на центральной движущей силе франшизы. Так, в 2011 году вышла лента «Пираты Карибского моря: На странных берегах», в которой уже не было Блума и Найтли, но увеличилось количество экранного времени Деппа. Картина получила неплохие отзывы со стороны как критиков, так и зрителей и в прокате выступила достойно, перешагнув планку сборов в $1 млрд.

Хуже показала себя пятая часть серии — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», которую не спасли ни Хавьер Бардем, ни Орландо Блум с Кирой Найтли, вернувшиеся к ролям. Сборы ленты составили немногим более $795 млн, отзывы критиков и зрителей оказались сдержаннее, чем раньше, а организаторы антипремии «Золотая малина» номинировали картину сразу в трёх категориях.

Дальнейшая судьба пиратской серии оказалась под вопросом, когда начался громкий судебный процесс между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Хёрд. Актёра обвиняли в домашнем насилии, а боссы голливудских студий поспешили «отменить» артиста, не дожидаясь, чем всё закончится.

В 2019 и 2020 годах появились новости сразу о двух проектах: одним был запланированный перезапуск франшизы, а вторым — спин-офф, в котором женскую команду пиратов должна была возглавить звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби. Однако в ноябре 2022-го актриса в интервью Vanity Fair заявила, что «студия, судя по всему, не заинтересована в развитии этой истории».

Впоследствии, когда судебные тяжбы завершились в пользу Джонни Деппа, в медиапространстве появились слухи, что актёр вернётся к роли — уже в перезапуске. Однако сам Депп дал понять, что не намерен вновь вставать к штурвалу пиратского корабля ни за какие деньги.