Миллионные потери, отредактированные улики и «русский след»: опубликованы новые данные по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

В судебном разбирательстве между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, которое было закрыто в пользу актёра, появились новые факты. СМИ обнародовали более 6 тыс. страниц документов, которые якобы не были учтены судом. Материалы содержат вырванные из контекста аудиозаписи и личные фотографии, не относящиеся делу, но способные повлиять на финальное решение присяжных. Ранее Джонни Депп выиграл суд, а его экс-супругу обязали выплатить ему компенсацию в размере $8,35 млн.

В деле Джонни Деппа и Эмбер Хёрд появились новые факты. Издание The Daily Beast сообщило, что более 6 тыс. страниц документов, собранных юристами для суда, оказались в доступе СМИ. Представители Хёрд заявили, что многие улики не использовались в суде.

Согласно материалу, команда Хёрд оценивает потери актрисы в размере от $47 млн до $50 млн из-за «клеветнических обвинений» Джонни Деппа в её адрес. Также пострадала репутация Хёрд, якобы сравнимая со статусом таких артистов, как Джейсон Момоа, Галь Гадот, Зендея, Ана де Армас и Крис Пайн. Автор статьи считает подобные заявления адвокатов сомнительными, поскольку перечисленные актёры находятся на уровень выше Хёрд.

Документы также свидетельствуют, что звезда «Аквамена» отказалась принять полагающиеся ей «десятки миллионов долларов» от Джонни Деппа, которые актёр получил за роль в пятом фильме серии «Пираты Карибского моря». Поскольку лента была снята, когда пара ещё состояла в браке, актриса претендовала на половину дохода Деппа как совместно нажитого имущества. Гонорар Джонни Деппа за четвёртую часть франшизы составил $33 млн, гонорар за пятую часть мог превышать эту сумму.

Адвокаты Хёрд заявляют, что команда Деппа пыталась использовать смерть друга актрисы, Логана, против неё, вызвав в качестве свидетеля сестру Хёрд Уитни Энрикес. В ходе слушания адвокаты Деппа задавали вопросы Энрикес о друге Хёрд, который ещё подростком погиб в автомобильной аварии. Энрикес рассказала, что этот случай сильно повлиял на Хёрд — она была «опустошена». Адвокаты Деппа спрашивали о романтических связях между Хёрд и Логаном и о том, находилась ли Хёрд с ним в день его смерти. Кроме того, юристы Деппа давили на свидетельницу, чтобы она призналась, будто временное лишение водительских прав актрисы связано с аварией, в которой умер Логан, намекая на то, что Хёрд тогда находилась за рулём машины. На все вопросы адвокатов Энрикес отвечала отрицательно.

Команда Хёрд также настаивала на исключении из дела недопустимых материалов личного характера, которые представляли актрису в невыгодном свете.

«Господин Депп предпринимает неуместные попытки представить в качестве доказательств следующую не относящуюся к делу информацию личного характера: фотографии обнажённой Эмбер Хёрд; видеозапись реалити-шоу с участием сестры Эмбер Хёрд, Уитни; (сведения о. — RT) прошлых романтических отношениях Уитни и Эмбер; (сведения о. — RT) краткой работе Эмбер в качестве исполнительницы экзотических танцев за много лет до её знакомства с господином Деппом. Кроме того, господин Депп пытается делать фривольные и злонамеренные намёки, что госпожа Хёрд некогда оказывала эскорт-услуги», — заявили адвокаты Хёрд.

Между тем в документах, включающих переписку бывшего ассистента Джонни Деппа Стивена Дьютерса с Хёрд, говорится о насилии со стороны актёра по отношению к бывшей супруге. Эти материалы были приняты на рассмотрение британским судом, но в дальнейшем их не учли. В сообщениях сказано, что Депп якобы ударил Хёрд на борту частного самолёта в 2014 году. Дьютерс заверил Хёрд, что Депп был потрясён после того, как осознал свой поступок.

«Печально, что у него нет лучшего способа оценить серьёзность своих вчерашних действий. К несчастью для меня, я помню их в мельчайших подробностях. Он был потрясён, когда я сказал, что он ударил тебя ногой, он плакал», — приводит слова Дьютерса издание.

После этого Джонни Депп якобы отправил сообщение Хёрд с извинениями.

«Я вновь испытываю стыд и раскаяние. Конечно, мне жаль... Это никогда не повторится... Моя болезнь подкралась и овладела мной... Мне ужасно жаль, что я тебя подвёл», — написал Депп в сообщении.

Однако юридическая компания, защищавшая интересы актёра в суде, не нашла подтверждения этим словам, заявив, что упомянутые текстовые сообщения не были найдены в iCloud (хранилище) актёра и неведомым образом потерялись.

Эмбер Хёрд настаивала на медицинском освидетельствовании актёра, но его юристы подали ходатайство против. Они объяснили это тем, что актёр не заявляет о причинении вреда на основании какого-либо конкретного физического или психического ущерба.

«Иск, который подает господин Депп, не связан конкретно с причинением эмоционального ущерба, умышленного или по неосторожности; (господин Депп. — RT) не заявляет, что действия госпожи Хёрд нанесли ему конкретную психологическую травму и не утверждает, что действия госпожи Хёрд послужили причиной для необычайно сильного эмоционального потрясения», — цитирует юристов Деппа The Daily Beast.

Также команда Хёрд обвиняет Деппа в модификации фото- и видеодокументов, приведённых в качестве доказательств. По их словам, Депп предоставил обрезанные аудиозаписи, которые начинаются и заканчиваются на середине предложения. Кроме того, оригиналы этих файлов созданы в сентябре 2015 года, но были видоизменены в июне 2016-го, а также непосредственно за день до суда. Требования команды Хёрд предоставить полные версии разговоров были отклонены.

Также по теме «Жюри присяжных буквально вернуло мне жизнь»: Джонни Депп прокомментировал свою победу в суде против Эмбер Хёрд Суд присяжных вынес вердикт по делу о клевете между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд. Актрису обязали выплатить $8,35 млн....

Для подкрепления своих доводов адвокаты Хёрд прибегли к услугам программиста Джулиана Акерта, который заявил, что мультимедийные данные, представленные Деппом, «вызывают сомнения», а стёртые даты создания документов и даты их модификации могут быть признаком манипулирования цифровыми доказательствами.

Также команда Хёрд апеллирует тем, что юристы Джонни Деппа не допустили дальнейших расспросов актёра по поводу конкретных случаев насилия Хёрд в его отношении. Более того, адвокаты противостояли появлению актрисы Эллен Баркин в качестве свидетеля. Та заявляла, что Депп в порыве гнева швырнул в неё бутылку, когда они были парой. Свидетельские показания психолога Дона М. Хьюза, который поставил Хёрд диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство» из-за насилия Деппа к ней, тоже не учитывались присяжными. В документах также говорится о переписке Деппа с Полом Беттани, в которой последний предлагает подвергнуть актрису «испытанию утоплением», чтобы выяснить «ведьма» ли она.

Ранее юристы Деппа ходатайствовали об исключении из дела данных о «русских связях» его адвоката Адама Вальдмана. Адвокат якобы нанял российских ботов, которые вели кампанию против актрисы в соцсетях.

Показания актрисы Эллен Баркин и названных врачей были исключены из рассмотрения присяжными, но, поскольку ходатайства команды Деппа не были подписаны судьёй, они всё равно учитывались в деле.

В тяжбе между Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Хёрд суд присяжных вынес вердикт в пользу актёра, обязав актрису выплатить Деппу компенсацию в размере $8,35 млн. По словам адвоката звезды «Пиратов Карибского моря» Камиллы Васкес, изначально актёр вообще не собирался подавать в суд на бывшую жену, но сделал это после того, как она сама публично обвинила его в насилии.