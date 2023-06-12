Захватывающая история и масштабные декорации: 60 лет назад вышла биографическая драма «Клеопатра»

Экранизация биографии легендарной царицы Египта Клеопатры с Элизабет Тейлор в главной роли вышла на экраны 60 лет назад, была удостоена четырёх премий «Оскар» и показана в более чем 20 странах мира, включая СССР. Производство картины сопровождалось серьёзными трудностями. Съёмки фильма переносились, менялись руководители проекта, но одной из самых масштабных проблем стали финансовые неурядицы. Студия 20th Century Fox изначально планировала потратить на картину около $2 млн, но итоговый бюджет составил $44 млн. Лента еле окупилась в прокате, но вошла в историю кино и оказала огромное влияние на моду того времени.

Эпическая историческая драма, основанная на биографии одной из самых таинственных цариц — Клеопатры VII из рода Птолемеев, правившей Египтом более 20 лет, вышла на экраны 12 июня 1963 года. В основу фильма легла книга Карло Марио Франдзеро «Жизнь и времена Клеопатры». Писатель приложил руку и к одной из версий неоднократно переработанного сценария. Также значительный вклад в итоговую историю внёс постановщик Джозеф Лео Манкевич.

Первоначальный хронометраж будущего оскароносного фильма составил около шести часов, но окончательную прокатную версию сократили до 248 минут. При этом были сделаны и варианты монтажа длительностью 243, 217 и 192 минуты. Полная версия ленты, снятая Манкевичем, была утеряна.

События эпической драмы разворачиваются в 48—30 годах до н. э. Клеопатра, желая править Египтом, решает соблазнить правителя Рима Гая Юлия Цезаря, а затем переманить на свою сторону полководца Марка Антония.

Поиски актёров и съёмочная команда

Первоначально студия назначила режиссёром Рубена Мамуляна («Доктор Джекилл и мистер Хайд», «Знак Зорро»), однако в итоге должность постановщика досталась Джозефу Манкевичу («Внезапно, прошлым летом», «Всё о Еве»).

На главную роль претендовали Одри Хепбёрн, Софи Лорен, Мэрилин Монро, Дороти Дэндридж, Брижит Бардо, Сьюзен Хейуорд и другие востребованные звёзды того времени.

Процесс подбора актёров был непростым. Продюсер ленты Уолтер Уэнджер видел в роли Клеопатры только Элизабет Тейлор, которая соответствовала героине по темпераменту и внешности, известной по многим историческим источникам, но студия хотела подстраховаться в случае, если актриса откажется от участия в проекте. Одри Хепбёрн была готова сниматься в картине безоговорочно, Софи Лорен — если съёмки пройдут в Италии.

Мамулян считал, что Клеопатру должна играть темнокожая актриса, поэтому и предложил руководству студии рассмотреть Дороти Дэндридж. Однако Уэнджеру удалось отстоять кандидатуру Тейлор.

Сама актриса не горела желанием участвовать в ленте и назвала баснословную сумму, которую, по её ожиданиям, продюсеры не согласятся заплатить. Но студия приняла условия актрисы и выделила ей гонорар $1 млн. В итоге Тейлор согласилась на участие в проекте, который перевернул её жизнь.

На роль Юлия Цезаря рассматривались Лоуренс Оливье, который ранее уже воплотил образ императора и полководца в театральной постановке «Цезарь и Клеопатра», а также Фредрик Марч, работавший с Мамуляном в ленте «Доктор Джекилл и мистер Хайд». Но согласия ни того, ни другого студия получить не смогла. На роль утвердили Питера Финча, который вскоре покинул проект. В итоге Цезаря сыграл Рекс Харрисон.

На роль Марка Антония был утверждён Стивен Бойд. Съёмки фильма с ним и Финчем начались осенью 1960-го. Тогда Элизабет Тейлор заболела и выпала из съёмочного процесса на восемь месяцев. За это время все исполнители ключевых ролей, кроме неё самой, покинули проект. С приходом Манкевича на роль Марка Антония рассматривались Марлон Брандо и Родди Макдауэлл. Кандидатура Ричарда Бёртона не устраивала руководство студии из-за проблем с алкоголем и прихотливости артиста, однако Манкевичу удалось их убедить.

© Кадр из фильма «Клеопатра» (1963)

Требования Элизабет Тейлор и финансовые трудности

Уолтер Уэнджер много лет мечтал снять «Клеопатру», но не хотел, чтобы новая экранизация биографии одной из самых влиятельных исторических фигур была сделана на скорую руку, а плёнка потом пылилась на полке. Он был амбициозен в отношении киноленты так же, как её главная героиня в жизни. Потратив собственные сбережения, продюсер нанял оскароносного художника-постановщика Джона Декуира, чтобы тот подготовил эскизы для презентации руководителям студии 20th Century Fox Film Corporation. Посмотрев промоматериалы, главы студии поняли, что проект требует больших вложений, но в то же время увидели в нём большой коммерческий потенциал.

Производство картины сопровождалось сложностями. Всё началось ещё на этапе планирования бюджета. Студия изначально была настроена потратить на ленту менее $2 млн и уложиться в двухмесячный срок (64 дня). К середине 1959-го смета расходов составила почти $5 млн.

Ещё одним вызовом стала развернувшаяся в начале 1960-го забастовка Гильдии киноактёров США, которая длилась 43 дня. На время протеста ассистентам по подбору актёров пришлось остановить свою работу. В итоге производство картины началось с опозданием.

Ленту снимали в широкоформатной системе Todd-AO — это было ещё одним условием участия Тейлор в проекте, прописанным в контракте. Данная технология была изобретена её покойным мужем Майклом Тоддом, и дивиденды от её применения получала актриса.

Кроме того, местом съёмок выбрали окрестности Рима. Вся техника и аппаратура для запуска производства была собрана в Италии и Испании, но время подготовки к съёмкам совпало с проведением летних Олимпийских игр. В Италию съехались спортсмены и зрители со всего мира, в результате чего возникли сложности с наймом персонала и размещением группы. Руководство студии приняло решение переместить производство под Лондон. Мамулян и Уэнджер были категорически против, поскольку новая локация не была похожа ни на Рим, ни на Египет. Впрочем, уже на этом этапе затраты превышали заявленный бюджет и составляли $6 млн, так что временный перенос съёмочной площадки в Англию был выгодным решением для студии, к тому же правительство страны предоставляло субсидии иностранным кинокомпаниям.

В процессе съёмок Элизабет Тейлор заболела пневмонией — британский климат подкосил слабое здоровье актрисы. Это вынудило авторов переписать сценарий так, чтобы Клеопатра фигурировала в нём гораздо меньше. Результат не порадовал ни актрису, ни режиссёра.

Тем временем затраты на проект продолжали расти, а отстроенные декорации портились из-за непогоды. Студия предъявила претензии Мамуляну в неисполнительности, тот пытался выкрутиться и вновь переписал сценарий вместе с Карло Марио Франдзеро, но и этот вариант не удовлетворил Тейлор. Недомолвки между актрисой и режиссёром переросли в конфликт. Чтобы выиграть время, постановщик блефовал и грозил уходом из проекта. На его удивление, студия с воодушевлением приняла его заявление и отправила в отставку, встав на сторону артистки, чьё влияние было неимоверным. Таким образом руководство надеялось сократить растущие расходы. Новым режиссёром по предложению Тейлор стал Манкевич, который привнёс своё видение в сюжетную линию.

© Кадр из фильма «Клеопатра» (1963)

Когда к актёрскому составу присоединился Ричард Бёртон, это добавило кинематографистам хлопот. Происходящее за кадром привлекло больше внимания прессы, чем будущий фильм, — между Тейлор и Бёртоном вспыхнул бурный роман, обернувшийся скандалом. Актёры на тот момент имели семьи: Тейлор была замужем за своим четвёртым мужем певцом Эдди Фишером, а актёр женат на Сибил Уильямс. Общественность не принимала их связь на стороне, своё недовольство выразил даже Папа Римский. Однако влюблённую пару ничто не останавливало. После окончания съёмок артисты развелись со своими супругами и тайно поженились 15 марта 1964 года.

Между тем картина нуждалась в твёрдой руке менеджера, поскольку Уэнджера летом 1962-го уволили. Продюсер был готов работать в проекте мечты бесплатно, поэтому добился разрешения остаться на производстве до самого конца.

Взявший на себя ещё и обязанности продюсера и сценариста Манкевич впал в стрессовое состояние и в течение последних месяцев съёмок принимал психотропные препараты, которые позднее вызвали у него привыкание. Однажды при вводе инъекций постановщику задели седалищный нерв, что привело к травме опорно-двигательного аппарата, и Манкевич завершил съёмки на инвалидной коляске.

Позднее сменившееся руководство Fox значительно урезало расходы на фильм и уволило Манкевича. Правда, поняв, что без него не получится смонтировать отснятый материал, режиссёра вернули.

Несмотря на то что съёмки ленты несколько раз переносились, а также менялись продюсеры и режиссёры, одной из главных проблем всё же были финансы. Итоговый бюджет «Клеопатры» составил $44 млн. Учитывая, что картина не окупилась, студии едва удалось избежать банкротства. Завершить съёмки помог кассовый успех ленты «Самый длинный день», а спасти компанию от банкротства — фильм Роберта Уайза «Звуки музыки» 1965 года.

Даже после релиза споры вокруг фильма не утихали, а сложности продолжали преследовать его авторов. Чтобы привлечь зрителей, студия развернула масштабную рекламную кампанию. Тем не менее сборы составили сначала $40 млн, а спустя несколько лет достигли $57,8 млн.

На родине Клеопатры, в Египте, запретили показ биографической драмы из-за того, что на экране роль царицы воплотила актриса с еврейскими корнями. Официально фильм вышел в стране лишь в 2021 году на DVD.

Историческая достоверность

Авторы картины старались максимально достоверно отразить историю последней царицы эпохи эллинизма и изучали труды древнегреческого писателя Плутарха, древнеримских историков Светония и Аппиана. События, развернувшиеся в ленте, соответствуют античным легендам и сказаниям о Клеопатре. Например, в фильме отображён известный эпизод из жизни царицы — её прибытие к Цезарю. В трудах Плутарха говорится, что в покои Цезаря царица проникла в мешке. В картине оставили эпизод, только сменили реквизит — царицу доставили завёрнутой в ковёр.

Писатель и литературный критик Алекс Бертран Громов в книге «Клеопатра. Любовь на крови» отмечает, что многие эпизоды фильма соответствовали историческим реалиям того времени. Чего не скажешь об образе самой царицы: на этот счёт по сей день нет единого мнения.

Как говорилось выше, первый постановщик ленты хотел взять на главную роль темнокожую актрису. Этот выбор имел под собой некоторое основание. В коллекции манускриптов Эгертона Британской библиотеки хранится страница с изображением Цезаря и Клеопатры, где царица предстаёт как представительница негроидной расы. Однако предложение Мамуляна вызвало множество споров, а учёные по сей день не сходятся во мнениях относительно цвета кожи царицы. К тому же в кинематографе с конца XIX века устоялся европейский образ правительницы Египта.

Первой актрисой, сыгравшей Клеопатру, стала француженка Жанна д'Альси. Она появилась в образе призрака царицы в короткометражной чёрно-белой картине Жоржа Мельеса, снятой в 1899 году. Затем в разные годы Клеопатру играли Мадлен Рош (1910-й), Хелен Гарднер (1912-й), Теда Бара (1917-й), Клодетт Кольбер (1934-й), Вивьен Ли (1945-й), Полин Леттс (1951-й), Софи Лорен (1954-й), Линда Кристал (1959-й) и Паскаль Пети (1962-й).

Чтобы подчеркнуть европейское происхождение рода правительницы, в ленте 1963-го темнокожие актрисы были взяты на роль её служанок. Сама Клеопатра предстала не только пленительной и обольстительной красавицей, но и образованным и незаурядным политиком, а также управленцем с развитым стратегическим мышлением, как её и характеризовали античные философы.

Как пишет автор книги, некоторые фразы, звучащие в картине, также заимствованы из сочинений древних энциклопедистов — «Не подобает царицам так уходить из жизни» и «Она ушла, как подобает самой прекрасной из рода божественных правителей и самой достойной из женщин».

© Кадр из фильма «Клеопатра» (1963)

Правдоподобными эксперты сочли и атрибуты визуального образа правительницы — головные уборы, золотые украшения, в том числе в виде змей, а также макияж и характерное египтянам той эпохи короткое каре, в котором появляется героиня Тейлор. Однако, как пишет в своей статье Мэри Араванис для портала Egyptian Streets, при всей сюжетной достоверности общая эстетика картины продиктована модой 1960-х, поскольку наряды героини — это скорее стилизация под эпоху фараонов, нежели реальный предмет гардероба исторического персонажа.

В то же время Изабелла Джурсайзин в своём эссе писала, что в фильме чересчур много внимания уделено сексуализации образа, нежели политическому статусу царицы. Она также отмечает, что кинематографисты не показали отношения Клеопатры с её братом Птолемеем, за которым она была замужем и которого она отравила, чтобы единолично править Египтом. В картине этот эпизод переиначен: царицей Клеопатру объявляет Цезарь, в то время как исторически, по мнению Джурсайзин, она не нуждалась в покровительстве римского императора. Кроме того, в ленте не показаны общие дети Клеопатры и Марка Антония — этот факт изменил бы ход повествования фильма, уверена она.

Влияние на моду

Многомерный и волевой характер царицы в том числе подчёркивался её образами. Для фильма были разработаны уникальные костюмы персонажей, их общее количество составило более 26 тыс. Только сама Клеопатра на протяжении всей ленты меняла 65 нарядов. Этот факт даже попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое частое переодевание в кино. Немаленький гардероб обошёлся студии примерно в $195 тыс. Это самая большая сумма, на тот момент выделенная на одного персонажа в истории мирового кинематографа. Тейлор же стала самой высокооплачиваемой актрисой 1963 года в мире.

После выхода фильма не только зрители, но и члены Американской академии кинематографических искусств и наук оценили образы Тейлор, созданные Рени совместно с Витторио Нино Новарезе и Ирен Шарафф. Из четырёх статуэток премии «Оскар» одна досталась команде художников по костюмам.

Именно Тейлор в образе Клеопатры завела моду на змеиные кольца, геометрические стрижки и подчёркивающие фигуру платья. Кроме того, идеалом красоты молодых девушек стал и макияж царицы — «глаза Клеопатры» или «глаза сфинкса». Образ героини также вдохновил косметический бренд Revlon выпустить линию женских аксессуаров.

Эксперт в области моды Тим Ганн создал платье в стиле Клеопатры и позднее написал в своей книге «Библия моды», что древние египтяне явно знали, как подчёркивать женскую фигуру.

«Мы склонны считать древнейшие цивилизации примитивными, когда дело касается одежды, но пошив древнеегипетского наряда требовал значительных навыков и терпения! Его нужно было сшить, посадить по фигуре и украсить. Как мы видим на примере пирамид, эти древние египтяне не пасовали перед трудностями», — пишет автор.

По его мнению, Клеопатра не носила драпированную одежду и предпочитала облегающие платья. Именно такими и сделала наряды царицы команда костюмеров фильма.

© Кадр из фильма «Клеопатра» (1963)

В ленте, прибыв в Рим, Клеопатра желала произвести впечатление не только на Марка Антония, но и на подданных империи. Поэтому ей важно было нарядиться в то, что подчеркнёт её природную красоту и станет символом её силы и решимости. Она приезжает на внушительной колеснице в виде сфинкса, одетая в золото с ног до головы — платье-накидка, эффектный головной убор из 24-каратного металла в виде головы коршуна и корона, украшенная змеями, окружающими Солнце — бога Ра. Весь наряд выполнен из тонких кожаных пластин, на которые вручную нанизана золотая эмаль и которые расшиты золотыми бусинами. Именно в этом образе она представила римлянам будущего фараона Египта, юного Цезариона. В 2012 году легендарный костюм был продан на аукционе примерно за $59,4 тыс. До этого наряд, завёрнутый в папиросную бумагу, хранили в шкафу из кедрового дерева.

Другим персонажам также отшивались костюмы. В своей автобиографии актёр Рекс Харрисон написал, что обувь для Цезаря, его героя, изготавливалась на заказ. При этом исполнителю роли Марка Антония Бёртону она досталась от Стивена Бойда, который покинул проект из-за сдвигов в графике съёмок. Ещё 8 тыс. пар обуви было выдано актёрам массовки, сыгравшим солдат армии. Все они, как и другие предметы роскоши, доставлялись на съёмочную площадку из США на самолёте.