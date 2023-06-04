«Прохладная для июня, но солнечная»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе

На следующей неделе в столичном регионе будет наблюдаться температурный фон ниже июньской нормы, заявили синоптики в беседе с RT. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, осадков не ожидается, погода должна быть солнечной. В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков выразил уверенность, что тепло будет возвращаться в столичный регион.

Российские синоптики заявили, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается погода ниже привычных значений для начала июня. Такую точку зрения, в частности, высказал в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик обратил внимание на то, что в минувшую субботу, 3 июня, погода была «очень некомфортная» и температура соответствовала первой декаде апреля. По его словам, «любая погода после этого будет казаться лучше».

«Если говорить более объективно, то погода в течение следующей недели в целом по температурному фону будет ниже нормы. Это связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться в основном с севера и северо-запада и будут умеренно прохладными. Практически все рабочие дни температурный фон будет примерно на 2 °С ниже нормы», — рассказал Вильфанд.

По его словам, единственным исключением станет среда — в этот день ожидается температура в диапазоне +20...+25 °С.

Синоптик также рассказал, что с вечера понедельника давление начнёт повышаться, что создаст условия для отсутствия сильных осадков.

«Преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Погода будет прохладной для июня, но солнечной. Температурный фон в течение большинства дней (за исключением, как я уже сказал, среды) прогнозируется в диапазоне +18...+22 °С», — добавил собеседник RT.

Вильфанд также привёл предварительные расчёты, согласно которым к следующим выходным ожидается очередное небольшое понижение температуры, максимальные значения будут держаться в диапазоне +16...+19 °С.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков выразил уверенность, что тепло будет возвращаться в столичный регион.

«Вчера и сегодня — два самых холодных дня — закончились. Потихоньку тепло будет возвращаться. Будет переменная облачность с переменными дождями, но температура плавно будет повышаться», — сказал он в беседе с корреспондентом RT.

Как полагает синоптик, уже 5 июня ожидается температура около +20…+21 °С днём и примерно +7…+11 °С ночью.

Предупреждение о заморозках в Москве

Отметим, что МЧС России ранее распространило предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня. В ведомстве заявили, что в этот период в Москве в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры до -2...0 °С.

В этой связи водителям было рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров.

Также по теме Синоптик Паршина: в ряде регионов России в ближайшее время ожидаются ночные заморозки Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ряде регионов России в первой декаде июня будет...

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина ранее заявила, что в первой декаде июня в центральной части европейской территории ожидается прохладная погода.

Как рассказала синоптик в беседе с «Российской газетой», заморозки в ближайшие ночи возможны также в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях. По её словам, снижение температуры в этих регионах может колебаться в диапазоне -1...-3 °С.

Аномальная жара в ряде регионов

В то же время, по словам Паршиной, на Урале и в Западной Сибири ожидается аномально жаркая погода — до 6 июня температура может вырасти до +30...+37 °С, что на 10 °С выше нормы.

О крайне жаркой погоде в ряде регионов Сибирского федерального округа сообщили региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно имеющимся данным, в предстоящие дни в Красноярске ожидается погода на 7 °С и более выше нормы (+35 °С и выше), в Омской области — на 10 °С и более выше нормы (+36 °С и выше). Кроме того, жара выше +35 °С прогнозируется в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае.