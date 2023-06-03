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Синоптик Леус сообщил, что в Москве наблюдается обратный ход температур

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в данный момент зафиксирован обратный ход температур.
Синоптик Леус сообщил, что в Москве наблюдается обратный ход температур
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В Москве наблюдается обратный ход температур», — говорится в сообщении.

Синоптик объяснил, что это явление, при котором днём температура воздуха не увеличивается, а, наоборот, продолжает понижаться.

Леус уточнил, что снижение температуры воздуха в столице началось в пятницу, 2 июня.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ряде регионов России в первой декаде июня ожидаются ночные заморозки.

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