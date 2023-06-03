Синоптик Леус сообщил, что в Москве наблюдается обратный ход температур
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В Москве наблюдается обратный ход температур», — говорится в сообщении.
Синоптик объяснил, что это явление, при котором днём температура воздуха не увеличивается, а, наоборот, продолжает понижаться.
Леус уточнил, что снижение температуры воздуха в столице началось в пятницу, 2 июня.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ряде регионов России в первой декаде июня ожидаются ночные заморозки.