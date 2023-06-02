Синоптик Паршина: в ряде регионов России в ближайшее время ожидаются ночные заморозки

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ряде регионов России в первой декаде июня будет прохладно, ожидаются ночные заморозки.

В Москве в субботу, 3 июня, ожидается +12…+14 °С, а в ночь на 4 июня в столичном регионе прогнозируются заморозки до -1 °С, сообщила синоптик в беседе с «Российской газетой».

Также ночные заморозки до -3 °С возможны в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях и до -1 °С — в Вологодской области.

На Кубани, Ставрополье, в республиках Северного Кавказа до 4 июня будут продолжаться ливни, местами ветер до 25 м/с, отметила Паршина.

В то же время на юге Урала и Западной Сибири стоит аномальная жара — до +30…+37 °С. Такая погода продержится до 6 июня.

Ранее URA.RU сообщило, что, по данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься до +36 °С и выше.