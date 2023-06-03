Столичное отделение МЧС опубликовало штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в городе Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2...0 °С», — говорится в заявлении.

МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в данный момент зафиксирован обратный ход температур.