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МЧС опубликовало штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня

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Столичное отделение МЧС опубликовало штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня.
МЧС опубликовало штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в городе Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2...0 °С», — говорится в заявлении.

МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в данный момент зафиксирован обратный ход температур.

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