Синоптик Вильфанд: в течение следующей недели температурный фон в Москве будет ниже нормы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

Специалист отметил, что в субботу погода была «очень некомфортная» и температура соответствовала первой декаде апреля.

«Поэтому любая погода после этого будет казаться лучше. Но, если говорить более объективно, то погода в течение следующей недели в целом по температурному фону будет ниже нормы. Это связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться в основном с севера и северо-запада и будут умеренно прохладными. Практически все рабочие дни температурный фон будет примерно на два градуса ниже нормы. Единственное исключение — среда, когда температура будет в диапазоне +20...+25 °С», — рассказал Вильфанд.

Он также отметил, что с вечера понедельника давление начнёт повышаться, что создаст условия для отсутствия сильных осадков.

«Преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Погода будет прохладной для июня, но солнечной. Температурный фон в течение большинства дней, за исключением, как я уже сказал, среды, прогнозируется в диапазоне +18...+22 °С», — добавил собеседник RT.

В заключение синоптик сообщил, что, по предварительным расчётам, к следующим выходным ожидается очередное небольшое понижение температуры, максимальные значения будут держаться в диапазоне +16...+19 °С.

Ранее столичное отделение МЧС опубликовало штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня.