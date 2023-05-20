«Температура по сравнению с выходными будет повышаться»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе

В столичном регионе после похолодания в выходные наметится потепление. Об этом рассказали синоптики в беседе с RT. По словам метеорологов, к середине следующей недели дневная температура вырастет до показателей, превышающих норму на два градуса. Ожидается, что уже в среду воздух будет прогреваться до +25 °С.

Синоптики рассказали, что вслед за похолоданием на текущих выходных в столичном регионе ожидается потепление.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT сообщил, что в субботу и воскресенье будет идти поток более холодного воздуха, поэтому эти дни будут прохладнее предыдущих.

«В ночь на воскресенье возможны дожди. В воскресенье вероятность дождей с грозами увеличивается, температура остаётся такая же — +17...+19 °С. С понедельника потепление», — добавил он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет неоднородная, но с каждым днём всё более тёплая.

«Выходные — облачные с дождями. Ночью в понедельник также прогнозируется дождь, а в первой половине дня возможна гроза, но гроза майская. Температура по сравнению с выходными будет повышаться», — сказал синоптик в беседе с RT.

По его словам, в понедельник ночные температуры составят около +10...+11 °С, днём ожидается около +20...+22 °С. Во вторник прогнозируются переменная облачность и солнце, пройдут небольшие кратковременные дожди. После этого, полагает синоптик, температура начнёт повышаться. Ночные температуры будут на уровне +10...+12 °С, а дневные вырастут до +22...+23 °С.

РИА Новости

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«Это уже очень хорошая погода, такой температурный фон на два градуса выше нормы. В среду максимальные температуры по Москве и области — +21...+26 °С. Начиная с четверга с вероятностью, превышающей 80%, можно говорить — +25 °С», — продолжил Вильфанд.

По его словам, рост температуры связан с тем, что воздушные массы, которые в понедельник будут перемещаться в центре Европейской России в Москву и область с востока, во вторник будут уже с юго-востока, а со среды-четверга будут уже южными.

Как отметил Вильфанд, такая высокая температура прогнозируется и в конце рабочей недели, даже в субботу.

«В воскресенье температура будет полностью соответствовать той, которая ей предписана. А именно: ночью +6...+9 °С, днём +17...+20 °С. Во второй половине воскресенья также прогнозируются условия для грозовой деятельности», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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По его словам, в июне температура в целом будет в пределах нормы, но в середине и конце лета по всей стране будет жарче, чем обычно.

«В этот период сильная жара может прийти на Европейскую часть России и юг Сибири. На юге Сибири июль и август могут оказаться даже жарче прошлого года на два-три градуса», — рассказал собеседник RT.

По его оценкам, температура днём будет стабильно достигать +25...+30 °С.

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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила об ожидаемых в столице «положительных аномалиях температуры». По её словам, нормой для столицы считается температура около +18 °С.