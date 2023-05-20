«Температура по сравнению с выходными будет повышаться»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
Синоптики рассказали, что вслед за похолоданием на текущих выходных в столичном регионе ожидается потепление.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT сообщил, что в субботу и воскресенье будет идти поток более холодного воздуха, поэтому эти дни будут прохладнее предыдущих.
«В ночь на воскресенье возможны дожди. В воскресенье вероятность дождей с грозами увеличивается, температура остаётся такая же — +17...+19 °С. С понедельника потепление», — добавил он.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет неоднородная, но с каждым днём всё более тёплая.
«Выходные — облачные с дождями. Ночью в понедельник также прогнозируется дождь, а в первой половине дня возможна гроза, но гроза майская. Температура по сравнению с выходными будет повышаться», — сказал синоптик в беседе с RT.
По его словам, в понедельник ночные температуры составят около +10...+11 °С, днём ожидается около +20...+22 °С. Во вторник прогнозируются переменная облачность и солнце, пройдут небольшие кратковременные дожди. После этого, полагает синоптик, температура начнёт повышаться. Ночные температуры будут на уровне +10...+12 °С, а дневные вырастут до +22...+23 °С.
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
«Это уже очень хорошая погода, такой температурный фон на два градуса выше нормы. В среду максимальные температуры по Москве и области — +21...+26 °С. Начиная с четверга с вероятностью, превышающей 80%, можно говорить — +25 °С», — продолжил Вильфанд.
По его словам, рост температуры связан с тем, что воздушные массы, которые в понедельник будут перемещаться в центре Европейской России в Москву и область с востока, во вторник будут уже с юго-востока, а со среды-четверга будут уже южными.
Как отметил Вильфанд, такая высокая температура прогнозируется и в конце рабочей недели, даже в субботу.
«В воскресенье температура будет полностью соответствовать той, которая ей предписана. А именно: ночью +6...+9 °С, днём +17...+20 °С. Во второй половине воскресенья также прогнозируются условия для грозовой деятельности», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Он пояснил, что гроза будет не повсеместная, дождь интенсивным, но непродолжительным.
18 мая в Москве температура впервые с начала весны превысила отметку в +25 °С.
«Вчера на ВДНХ фиксировались максимальные для нынешней весны +23,9 °С, а сегодня температура впервые в сезоне превысила отметку +25 °С», — привёл Интерфакс сообщение представителя Метеобюро Москвы.
Прогноз на июнь и лето
Ранее метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин рассказал в беседе с RT, что лето 2023 года станет одним из самых жарких в истории метеорологии.
По его словам, в июне температура в целом будет в пределах нормы, но в середине и конце лета по всей стране будет жарче, чем обычно.
«В этот период сильная жара может прийти на Европейскую часть России и юг Сибири. На юге Сибири июль и август могут оказаться даже жарче прошлого года на два-три градуса», — рассказал собеседник RT.
По его оценкам, температура днём будет стабильно достигать +25...+30 °С.
В то же время ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что уже в июне температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы.
В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила об ожидаемых в столице «положительных аномалиях температуры». По её словам, нормой для столицы считается температура около +18 °С.