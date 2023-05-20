Метеоролог Ганьшин: температура в России станет выше на 1,5 °С уже в ближайшие 10 лет

Метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин в беседе с RT рассказал, что лето 2023 года станет одним из самых жарких в истории метеорологии.

«Несмотря на то что в июне температура в целом будет в пределах нормы, а в Сибири даже немного ниже, в середине и конце лета по всей стране будет жарче, чем обычно. В этот период сильная жара может прийти на европейскую часть России и юг Сибири. На юге Сибири июль и август могут оказаться даже сильно жарче прошлого года — на 2—3 °С», — рассказал собеседник RT.

При этом, по прогнозу специалиста, вряд ли температура в европейской части России достигнет +40 °С.

«+40 °С — это, конечно, преувеличение. Температура днём будет стабильно достигать +25...+30 °С», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что за последние 170 лет глобальная температура на Земле выросла на 1,23 °С.

По прогнозам, температура в России станет выше на 1,5 °С уже в ближайшие десять лет (в Российской Арктике может стать выше на 2 °С), заявил специалист.

По словам руководителя «Яндекс.Погоды», температура на Земле повышается, но «глобально все погодные изменения неравномерны».

«К примеру, в Арктике потепление наступает быстрее, чем в южных широтах. В связи с этим меняется режим циркуляции в атмосфере, который напрямую влияет на погоду. Обильные зимние снегопады в начале марта, происходящие в России, показывают, что в этом году климатическая весна пришла гораздо позже, чем обычно. При этом за последние полвека у нас в стране действительно увеличилось количество осадков. Этой зимой их тоже выпало довольно много», — объяснил Ганьшин.

Он также отметил, что потепление влияет и на окружающую среду, поэтому летом страну могут ждать очередные лесные пожары. Кроме того, глобальное потепление опасно тем, что оно влияет на сельское хозяйство, энергетику и другие отрасли.

«Именно поэтому важно заранее готовиться к погодным переменам и понимать, что они неизбежны, но их можно и нужно контролировать. Один из способов подготовки — как раз синоптические прогнозы, которые позволят отслеживать такие погодные перепады заранее и принимать соответствующие меры», — заключил метеоролог.

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