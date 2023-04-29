Врач Османов посоветовал взять с собой на пикник крем с пантенолом и жгут

Врач-терапевт Рустем Османов рассказал в беседе с RT, какие лекарственные препараты стоит взять с собой при подготовке к отдыху на природе. По его словам, необходимо включить в аптечку перекись водорода или марганцовку, йод или зелёнку, спиртовые салфетки, пластыри, вату и бинты.

«Если у вас или ваших спутников есть хронические заболевания, при которых необходим постоянный приём препаратов, обязательно возьмите с собой запас лекарств на весь период отдыха. Приобретите дополнительную упаковку лекарства именно для походной аптечки, чтобы необходимые препараты всегда были в доступе. Кроме того, обратите внимание, чтобы дозировка препаратов соответствовала возрасту, а также проверьте их срок годности», — посоветовал он.

Если вы страдаете перепадами артериального давления, приобретите электронный или механический тонометр, порекомендовал врач-кардиолог «СМ-Клиники».

«На рынке представлены различные компактные тонометры, которые не займут много места. Главное, чтобы прибор был удобен в использовании и исправно работал. Также очень важно помнить о безопасности. Если вы получили рану на природе (обожглись, поцарапались), тщательно очистите рану, затем обработайте и закрепите стерильную повязку. Чтобы продезинфицировать поражённый участок кожи, необходимо иметь в доступе перекись водорода или марганцовку, йод или зелёнку, спиртовые салфетки, пластыри, вату и бинты», — заявил эксперт.

По его словам, во время активного отдыха вы или ваш ребёнок можете получить растяжение.

«Чтобы оказать первую помощь пострадавшему, дополните походную аптечку жгутом. Помимо этого, положите в аптечку ранозаживляющий крем с пантенолом на случай, если вы или кто-то из ваших близких получит солнечный или бытовой ожог. А чтобы при длительном нахождении на активном солнце избежать солнечных ожогов, рекомендуется предварительно воспользоваться солнцезащитным кремом или спреем желательно с фактором защиты 50+ или 30+», — рассказал врач.

Собираясь на природу, возьмите с собой адсорбенты и противодиарейные средства. Одно из самых доступных таких средств — активированный уголь, сообщил собеседник RT.

«Также позаботьтесь о наличии в аптечке антигистаминных препаратов. Аллергия может возникнуть как на пищу или цветение, так и на укусы насекомых», — заключил он.

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