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Метеоролог Тишковец спрогнозировал умеренное лето в 2023 году

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Метеоролог Евгений Тишковец заявил, что летом не ожидается сильных отклонений от погодной нормы и оно будет умеренным.
Метеоролог Тишковец спрогнозировал умеренное лето в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Heffernan

«Лето... будет умеренным... с незначительным превышением нормы, и я не вижу ни одного региона нашей страны, где были бы красные или бордовые яркие пятна, которые указывали бы на экстремальные показатели температуры», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, могут быть похолодания и волны потепления, но в целом таких тенденций не прогнозируется.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Курганской области предупредили о заморозках 12—14 мая.

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