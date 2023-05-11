Метеоролог Тишковец спрогнозировал умеренное лето в 2023 году

Метеоролог Евгений Тишковец заявил, что летом не ожидается сильных отклонений от погодной нормы и оно будет умеренным.

«Лето... будет умеренным... с незначительным превышением нормы, и я не вижу ни одного региона нашей страны, где были бы красные или бордовые яркие пятна, которые указывали бы на экстремальные показатели температуры», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, могут быть похолодания и волны потепления, но в целом таких тенденций не прогнозируется.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Курганской области предупредили о заморозках 12—14 мая.