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Синоптик Леус: потепление в Москве начнётся с 22 мая

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что после непродолжительного похолодания в столице вновь потеплеет, в начале следующей недели столбики термометров превысят отметку +20 °С.
Синоптик Леус: потепление в Москве начнётся с 22 мая
  • РИА Новости

«Вторник и среда — до +22 °С, в четверг — +22…+24 °С, что уже немного выше, чем должно быть в последние дни мая. На выходных ливни с грозами не ожидаются, но дожди пройдут, они будут носить кратковременный и локальный характер», — сказал специалист в беседе с НСН.

По его словам, май завершится более дождливой погодой, хотя новых волн похолодания не ожидается.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области в ближайшие выходные ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит до +26 °С.

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