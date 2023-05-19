Синоптик Леус: потепление в Москве начнётся с 22 мая

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что после непродолжительного похолодания в столице вновь потеплеет, в начале следующей недели столбики термометров превысят отметку +20 °С.

«Вторник и среда — до +22 °С, в четверг — +22…+24 °С, что уже немного выше, чем должно быть в последние дни мая. На выходных ливни с грозами не ожидаются, но дожди пройдут, они будут носить кратковременный и локальный характер», — сказал специалист в беседе с НСН.

По его словам, май завершится более дождливой погодой, хотя новых волн похолодания не ожидается.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области в ближайшие выходные ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит до +26 °С.