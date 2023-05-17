Возвращение на экраны: Каннский кинофестиваль открылся фильмом «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

Каннский кинофестиваль открылся премьерой картины «Жанна Дюбарри» французской постановщицы Майвенн о фаворитке короля Людовика XV, правившего страной почти 60 лет и получившего прозвище Возлюбленный. Зарубежные критики в целом благосклонно приняли первую актёрскую работу Джонни Деппа после судебного процесса между ним и его бывшей супругой Эмбер Хёрд. Эксперты отмечают блистательную игру артистов, однако считают, что показанная в фильме любовная линия получилась неправдоподобной. Подробнее о первой реакции на киноленту — в материале RT.

76-й Каннский международный кинофестиваль открылся исторической драмой «Жанна Дюбарри». Главную мужскую роль в ленте исполнил Джонни Депп, который стал большим гостем на красной ковровой дорожке. Поклонники актёра приветствовали его криками «Да здравствует Джонни!» и «Мы любим Джонни».

Роль короля Франции Людовика XV — первая работа Деппа после конфликта с бывшей супругой Эмбер Хёрд, которая обвиняла его в рукоприкладстве. Судебные разбирательства, начавшиеся летом 2020-го, негативно повлияли на карьеру артиста. Несмотря на былые заслуги, а также решение суда в пользу Деппа в июне 2022 года, некоторые голливудские студии отказались с ним сотрудничать. Последняя досудебная работа актёра — «Великий» — вышла на экраны зимой 2020-го.

Во время семиминутных оваций в Канне, символизирующих возвращение актёра в киноиндустрию, Депп едва сдержал слёзы.

Кинокритики благосклонно отнеслись к картине «Жанна Дюбарри» с его участием и отметили необычную любовную линию, а также масштаб фильма. В то же время журналисты пишут, что проект не лишён недостатков, которые, однако, компенсируются блистательной игрой актёров.

Режиссёром выступила французская постановщица Майвенн, также исполнившая главную женскую роль. Одним из продюсеров стал российский кинематографист Константин Ёлкин. Ожидается, что его прокатная компания Russian World Vision займётся дистрибуцией фильма на территории России. О датах релиза в стране пока ничего не известно.

В центре сюжета — куртизанка Жанна, мечтающая подняться по социальной лестнице. В девушку влюбляется Людовик XV. Не зная о её статусе, монарх приводит Жанну жить в Версаль, чем вызывает гнев двора. Несмотря ни на что, героиня, будучи фавориткой короля, становится одной из самых влиятельных женщин Франции, что ещё больше раззадоривает её противников, и они решают избавиться от неё.

Автор Variety Питер Дебрюж отмечает, что Майвенн относится к тем режиссёрам, которые смело высказываются в своих работах. Однако, несмотря на то что постановщица отражает собственный взгляд на власть в «Жанне Дюбарри», образ французского монарха ею передан несколько сдержанно. При этом одно из достоинств ленты, на взгляд Дебрюжа, — романтические отношения между королём и простолюдинкой.

«Каким бы порой нескладным ни был фильм, Майвенн удаётся проникнуть в эмоциональное ядро крайне необычных отношений, и мы скорбим над тем, как и почему они в конечном итоге терпят крах», — пишет он.

При этом автор подчёркивает, что аудиторию может несколько разочаровать нехватка химии между двумя ведущими актёрами.

© Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» (2023)

Этого же мнения придерживается Джордан Минцер из The Hollywood Reporter. По его словам, отсутствие искры между актёрами, играющими любовников, делает ленту плоской и поверхностной.

«Его (Деппа. — RT) игра неплоха, как и игра Майвенн, исполняющей главную роль. Но, как и фильм в целом, они редко заставляют наше сердце биться чаще. Несмотря на все дискуссии, развернувшиеся вокруг Деппа в последнее время, не говоря уж о самой Майвенн (ранее французский журналист заявил, что постановщица набросилась на него в ресторане. — RT), результатом их сотрудничества стала красивая историческая картина, которая кажется одновременно безжизненной и поверхностной и уж точно лишена даже намёка на скандальность», — негодует корреспондент.

Между тем Минцер восторгается умением постановщицы создать убедительный портрет Жанны в юности, а также масштабами проекта и роскошными историческими костюмами.

Появление в любом проекте такого актёра, как Джонни Депп, — некий знак качества. Однако в данном случае, как утверждает критик газеты The Guardian Питер Брэдшоу, актёр в своём наряде на экране затмевает всю сюжетную составляющую.

«Присутствие принарядившегося Деппа всегда вынуждает стремиться к большему, но история любви Людовика и Жанны не кажется полностью убедительной — возможно, из-за свойственного им обоим цинизма, а возможно, из-за не слишком внятной игры актёров. Это занимательное зрелище, которое лишь отчасти осознаёт собственную бессодержательность», — заявил он.

В то же время некоторые эксперты отмечают изящный французский, на котором говорит Депп, а также историческую достоверность, достигающуюся с помощью определённых кинематографических решений.

Редактор Deadline Дэймон Уайз пишет, что в одной из сцен Жанна подглядывает в спальню монарха через зеркало и видит, как его советники входят в спальню, чтобы разбудить короля, помыть, побрить и подготовить к аудиенции с дочерями. Людовик стойко позволяет им проводить все манипуляции, бросая полный отчаяния взгляд в зеркало.

«Фильм Майвенн полон подобных отличных моментов (скажем, там есть очень забавная повторяющаяся шутка, высмеивающая церемониал получения разрешения покинуть общество короля), и решение снимать ключевые сцены в Версале — который, как и Каннский кинофестиваль, являет собой избыточное сооружение, обитатели которого не всегда осознавали, куда дует политический ветер, — добавляет картине иммерсивной достоверности», — отметил он.

В целом критики сходятся во мнении, что, хотя лента Майвенн не выдающееся произведение киноискусства, впечатляющая актёрская работа и интригующая историческая основа заслуживают внимания зрителя.