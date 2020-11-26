Вместо Джонни Деппа: Мадса Миккельсена утвердили на роль Гриндевальда в «Фантастических тварях»
- © Reuters / Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда»
Компания Warner Bros. подтвердила, что датский актёр Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьем фильме франшизы «Фантастические твари». Артист сыграет тёмного волшебника Геллерта Гриндевальда, напоминает Deadline.
Информация о том, что Мадс Миккельсен стал главным кандидатом на эту роль, появилась ещё в первой половине ноября — вскоре после того, как Джонни Депп проиграл суд против издателя газеты The Sun по делу о клевете и покинул популярную франшизу по просьбе Warner Bros.
Однако на тот момент студия воздерживалась от официальных заявлений, а сам Миккельсен в беседе с порталом IGN назвал эти разговоры слухами.
«Ой, сейчас это только слухи. Мне известно ровно столько же, сколько и вам из газет. Так что я в ожидании звонка», — заявил актёр на прошлой неделе.
Мадсу Миккельсену уже не раз доводилось играть антагонистов. Он исполнил роль злого колдуна Кецилия в ленте Скотта Дерриксона «Доктор Стрэндж», финансиста международных террористов Лё Шиффра в 21-м фильме бондианы «Казино «Рояль», а также графа Рошфора в «Мушкетёрах».
Однако наиболее яркой работой Миккельсона стала роль психиатра и серийного убийцы Ганнибала Лектера в популярном проекте «Ганнибал», выходившем с 2013 по 2015 год. За неё он был удостоен премии «Сатурн» как лучший телеактёр.
- © Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»
Франшиза «Фантастические твари» представляет собой спин-офф серии фильмов и книг о Гарри Поттере. Автором обеих историй выступает Джоан Роулинг.
Всего в рамках серии запланирован выпуск пяти фильмов. Их сюжет охватит период с 1926 по 1945 год. Ожидается, что в конце развернётся финальная битва между сильнейшими волшебниками — Альбусом Дамблдором и Геллертом Гриндевальдом.
Первая часть франшизы — «Фантастические твари и где они обитают» — вышла осенью 2016 года. По сюжету британский магзоолог Ньют Саламандер отправляется в Нью-Йорк, где продолжает дело своей жизни — поиск и изучение волшебных существ.
Фильм успешно выступил в прокате, собрав $814 млн при бюджете в $180 млн, и получил высокие оценки как критиков, так и зрителей. Его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 74% и 79% соответственно. Кроме того, лента была удостоена премии «Оскар» и других престижных наград за лучшие костюмы.
Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда» состоялась в 2018 году, а его действие развернулось в США, Англии и Франции. Результаты второй части уже не были столь выдающимися: её сборы составили почти $655 млн. Реакция аудитории на фильм также оказалась гораздо более прохладной. Кинокритики отмечали, что в ленте по-прежнему присутствует магия, знакомая всем по фильмам о Гарри Поттере, но ощущается она уже не так сильно, как в предыдущей части. На основе отзывов рецензентов рейтинг картины составил всего 36%. Зрители оказались чуть более лояльными и присудили ей 54% «свежести».
Съёмки третьего фильма «Фантастические твари» уже идут в павильонах студии Warner Bros Studios в пригороде Лондона, однако премьера ожидается лишь в июле 2022 года. После того, как Джонни Депп покинул проект, продюсеры приняли решение отложить релиз.
К своим ролям в фильме вернутся Эдди Рэдмейн в образе Ньюта Саламандера, Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Кэтрин Уотерстон (Тина Голдштейн), Элисон Судол (Куинни Голдштейн), Дэн Фоглер (Якоб Ковальски), Эзра Миллер (Криденс Бэрбоун) и другие артисты.
Режиссёр картины — Дэвид Йейтс. Он же снял две предыдущие части, а также последние четыре фильма о Гарри Поттере.
Сюжет ленты держится в секрете. Как отмечает Screenrant, главным героем ленты останется магзоолог Ньют Саламандер, а события развернутся в 1930-е годы. Местом действия станет в том числе Рио-де-Жанейро.
По словам актёра Дэна Фоглера, история его персонажа Якоба Ковальски в третьем фильме получит интересное развитие, а сама лента скорее всего напомнит первую часть. Кроме того, артист рассказал, что в картине будет несколько масштабных батальных сцен.