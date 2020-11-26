Вместо Джонни Деппа: Мадса Миккельсена утвердили на роль Гриндевальда в «Фантастических тварях»

Компания Warner Bros., занимающаяся производством лент франшизы «Фантастические твари», подтвердила, что в третьем фильме серии тёмного волшебника Геллерта Гриндевальда сыграет звезда сериала «Ганнибал» Мадс Миккельсен. Он заменит Джонни Деппа, который покинул проект по просьбе студии после того, как проиграл судебное разбирательство по делу о клевете. Съёмки картины уже начались в Лондоне, а её премьера запланирована на лето 2022 года.

Компания Warner Bros. подтвердила, что датский актёр Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьем фильме франшизы «Фантастические твари». Артист сыграет тёмного волшебника Геллерта Гриндевальда, напоминает Deadline.

Информация о том, что Мадс Миккельсен стал главным кандидатом на эту роль, появилась ещё в первой половине ноября — вскоре после того, как Джонни Депп проиграл суд против издателя газеты The Sun по делу о клевете и покинул популярную франшизу по просьбе Warner Bros.

Однако на тот момент студия воздерживалась от официальных заявлений, а сам Миккельсен в беседе с порталом IGN назвал эти разговоры слухами.

«Ой, сейчас это только слухи. Мне известно ровно столько же, сколько и вам из газет. Так что я в ожидании звонка», — заявил актёр на прошлой неделе.

Мадсу Миккельсену уже не раз доводилось играть антагонистов. Он исполнил роль злого колдуна Кецилия в ленте Скотта Дерриксона «Доктор Стрэндж», финансиста международных террористов Лё Шиффра в 21-м фильме бондианы «Казино «Рояль», а также графа Рошфора в «Мушкетёрах».

Однако наиболее яркой работой Миккельсона стала роль психиатра и серийного убийцы Ганнибала Лектера в популярном проекте «Ганнибал», выходившем с 2013 по 2015 год. За неё он был удостоен премии «Сатурн» как лучший телеактёр.

© Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

Франшиза «Фантастические твари» представляет собой спин-офф серии фильмов и книг о Гарри Поттере. Автором обеих историй выступает Джоан Роулинг.

Всего в рамках серии запланирован выпуск пяти фильмов. Их сюжет охватит период с 1926 по 1945 год. Ожидается, что в конце развернётся финальная битва между сильнейшими волшебниками — Альбусом Дамблдором и Геллертом Гриндевальдом.

Первая часть франшизы — «Фантастические твари и где они обитают» — вышла осенью 2016 года. По сюжету британский магзоолог Ньют Саламандер отправляется в Нью-Йорк, где продолжает дело своей жизни — поиск и изучение волшебных существ.

Фильм успешно выступил в прокате, собрав $814 млн при бюджете в $180 млн, и получил высокие оценки как критиков, так и зрителей. Его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 74% и 79% соответственно. Кроме того, лента была удостоена премии «Оскар» и других престижных наград за лучшие костюмы.

Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда» состоялась в 2018 году, а его действие развернулось в США, Англии и Франции. Результаты второй части уже не были столь выдающимися: её сборы составили почти $655 млн. Реакция аудитории на фильм также оказалась гораздо более прохладной. Кинокритики отмечали, что в ленте по-прежнему присутствует магия, знакомая всем по фильмам о Гарри Поттере, но ощущается она уже не так сильно, как в предыдущей части. На основе отзывов рецензентов рейтинг картины составил всего 36%. Зрители оказались чуть более лояльными и присудили ей 54% «свежести».

Съёмки третьего фильма «Фантастические твари» уже идут в павильонах студии Warner Bros Studios в пригороде Лондона, однако премьера ожидается лишь в июле 2022 года. После того, как Джонни Депп покинул проект, продюсеры приняли решение отложить релиз.

К своим ролям в фильме вернутся Эдди Рэдмейн в образе Ньюта Саламандера, Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Кэтрин Уотерстон (Тина Голдштейн), Элисон Судол (Куинни Голдштейн), Дэн Фоглер (Якоб Ковальски), Эзра Миллер (Криденс Бэрбоун) и другие артисты.

Режиссёр картины — Дэвид Йейтс. Он же снял две предыдущие части, а также последние четыре фильма о Гарри Поттере.

Сюжет ленты держится в секрете. Как отмечает Screenrant, главным героем ленты останется магзоолог Ньют Саламандер, а события развернутся в 1930-е годы. Местом действия станет в том числе Рио-де-Жанейро.

По словам актёра Дэна Фоглера, история его персонажа Якоба Ковальски в третьем фильме получит интересное развитие, а сама лента скорее всего напомнит первую часть. Кроме того, артист рассказал, что в картине будет несколько масштабных батальных сцен.