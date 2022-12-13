«Всё, что растаяло, начнёт замерзать»: синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде

В предстоящие часы в Московском регионе начнётся сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, снег будет идти на протяжении ближайших суток. Снежный покров в столице увеличится на 13—15 см, а к выходным — до 20 см. Одновременно с этим будут снижаться температурные значения.

Синоптики ожидают в Москве и Подмосковье сильный снегопад, который начнётся в вечерние часы 13 декабря.

«Было бы удивительно, если бы зимой была оттепель и сильные дожди, как это было вчера. А то, что идёт в столицу сильный снег — это, наоборот, выправляет погоду в привычные для зимы рамки. Очередной циклон приближается к столичному региону с юга. Температура уже начинает постепенно понижаться и ушла в отрицательную часть температурной шкалы. Формируется сильная гололедица, а в поздние вечерние часы начнётся снегопад. Он будет идти практически в течение всего дня среды. Температура при этом уйдёт из зоны оттепели», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что ближайшей ночью в Москве температурные значения будут находиться на отметке -4...-6 °С, днём -3...-5 °С, будет облачно, порывистый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT отметил, что снегопад будет достаточно интенсивный.

«Всё, что растаяло, начнёт замерзать. Нас ждёт постепенное понижение температуры, и снегопад в ночь на среду будет достаточно интенсивный. Нападает 10—12 см снега. До конца недели температура немного будет понижаться, к субботе ночью до -10 °С, днём — -5 °С, и время от времени будет идти снег», — пояснил синоптик.

Ранее главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«В период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10—12 мм, прирост снежного покрова — 13—15 см», — говорится в сообщении.

В этой связи москвичам рекомендовали быть внимательными и осторожными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам посоветовали избегать внезапных манёвров, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

Как отметили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы, городские службы переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемого сильного снегопада. К тому же на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы.

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«Постоянно ведётся мониторинг состояния улично-дорожной сети, исходя из полученных данных, проводим необходимые мероприятия по противогололёдной обработке и очистке дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств», — заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

По данным Гидрометцентра РФ, прохождение холодного атмосферного фронта понизит температуру, а «небольшой циклон принесёт сильный снег».

«На высотах всё ещё сохраняются южные потоки, циклон сумеет вовлечь в свою циркуляцию дополнительную влагу с акватории Чёрного моря. Чем севернее он будет подниматься, тем (при понижении температурного фона) большая часть выпадающих осадков будет переходить в снежную фазу», — отметили метеорологи.

Заметим, что 12 декабря в Москве был побит установленный в 1960 году рекорд по осадкам: 18 мм осадков против 12,5 мм. Как указал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда», за сутки в столице выпало 35% осадков от месячной нормы декабря, тогда как сугробы уменьшились вдвое.

«К середине недели ситуация выправится: вернутся лёгкие комфортные морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнёт стремительно восстанавливаться», — говорил он.

По словам специалиста, снежный покров достигнет 20 см к выходным.