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Синоптик Тишковец сообщил, что 12 декабря в Москве побит многолетний рекорд по осадкам

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Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что прошедшие в столице дожди побили рекорд, установленный для 12 декабря в 1960 году: 18 мм осадков против 12,5 мм.
Синоптик Тишковец сообщил, что 12 декабря в Москве побит многолетний рекорд по осадкам
  • АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве выпало 35% осадков от месячной нормы декабря. Сугробы в столице уменьшились вдвое.

«К середине недели ситуация выправится: вернутся лёгкие комфортные морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнёт стремительно восстанавливаться», — добавил специалист.

По словам Тишковца, в среду в Москве снежный покров достигнет 15—18 см, а к выходным — 20 см. Он также предупредил о гололедице, которая начнёт образовываться в ночь на среду, 14 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU сообщил, что на территории европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление.

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