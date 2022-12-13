Синоптик Тишковец сообщил, что 12 декабря в Москве побит многолетний рекорд по осадкам
- АГН «Москва»
За минувшие сутки в Москве выпало 35% осадков от месячной нормы декабря. Сугробы в столице уменьшились вдвое.
«К середине недели ситуация выправится: вернутся лёгкие комфортные морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнёт стремительно восстанавливаться», — добавил специалист.
По словам Тишковца, в среду в Москве снежный покров достигнет 15—18 см, а к выходным — 20 см. Он также предупредил о гололедице, которая начнёт образовываться в ночь на среду, 14 декабря.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU сообщил, что на территории европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление.