«Осадки будут то подмерзать, то оттаивать»: синоптики рассказали о предстоящем перепаде температур в столичном регионе

Начало следующей недели будет сопровождаться потеплением до плюсовых температур и обильными осадками в виде мокрого снега и дождя, заявили синоптики в беседе с RT. Согласно прогнозу специалистов, с середины недели похолодает, после чего будет наблюдаться сильная гололедица. Эксперты предупреждают, что на фоне этих явлений на дорогах ожидается коллапс.

Синоптики рассказали, что в начале предстоящей недели в столичном регионе ожидается заметное потепление, которое будет сопровождаться обильными осадками. По информации экспертов, к середине недели на смену такой погоде придёт похолодание.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что в центре европейской России проявляется хорошо выраженный циклон, который будет определять погоду в понедельник и во вторник.

«Существенно потеплеет, и температура будет высокой. Температурный фон — около нулевой отметки. Поскольку Москва будет находиться на восточной периферии этого циклона, тёплые воздушные массы, насыщенные влагой, обусловят осадки. Причём осадки во всех трёх фазах», — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, в ночь на понедельник, 12 декабря, ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Днём эти явления продолжатся, но дождь будет выражен сильнее снега, полагает Вильфанд.

«Во вторник температурный фон и днём, и ночью -1…+1 °С, поэтому осадки во всех трёх фазах также продолжатся. Ожидается усиление ветра до 15 м/с», — добавил специалист.

Он предупредил, что в результате интенсивных осадков возможны плохая видимость и гололедица. Синоптик пояснил, что из-за околонулевой отметки «выпадающие осадки будут то подмерзать, то оттаивать».

В этой связи возможно налипание гололёда на стенах домов, ветвях деревьев и проводах. Он пояснил, что подобная ситуация будет наблюдаться в понедельник и во вторник.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«В среду циклон будет оказывать большее влияние на Белоруссию и Польшу, а в Москве температура начнёт понижаться. Днём и ночью в среду прогнозируется -3…-5 °С. Легко представить, что вся влага, которая выпала, будет подмерзать. Поэтому начиная со среды будет сильная гололедица. В принципе, со второй половины дня в среду температура начнёт понижаться. Сильных морозов не прогнозируется, но ночью уже будет около -8 °С, а днём -3…-4 °С», — заключил Вильфанд.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что погоду будет определять циклон.

«На нас выходит циклон, который в пятницу был над Испанией. Сейчас он заходит на Грецию и дальше пойдёт в сторону Минска и Смоленска. Этот циклон выносит нам очень тёплый воздух. Мы уже сегодня это чувствуем, так как температура близка к нулю», — сказал он в беседе с RT.

В то же время синоптик отметил, что ночью ещё будет минусовая температура, но в понедельник днём ожидается +4 °С.

«Дальше циклон потихоньку будет отходить на север, и мы будем опять попадать в более холодный воздух. По предварительным прогнозам, к концу недели температура понизится и в ночь с пятницы на субботу будет -8...-12 °С», — сказал Цыганков.

Синоптик продолжил, сказав, что на следующей неделе будет пасмурно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также на russian.rt.com Синоптик Тишковец заявил, что за сутки в Москве выпала четверть от месячной нормы осадков

«В понедельник осадков выпадет больше, чем в субботу, но так как фаза будет смешанной, «снег — мокрый снег — дождь», то высота снега не сильно поднимется. После того как в понедельник всё потечёт, в ночь на вторник всё замёрзнет при -2 °С», — сказал Цыганков.

По его словам, днём во вторник прогнозируется до -1 °С, в ночь на среду ожидается -6 °С. В ночь на четверг будет -9 °С, на пятницу ожидается -7 °С. При этом дневные температуры в среду составят -4 °С, в четверг -5 °С, в пятницу -4 °С.

«Начиная со среды погода пойдёт на холод… Завтра с утра погода будет сложной, осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах будет коллапс, когда с утра все поедут на работу. Надо быть аккуратными, потому что на тротуарах будет скользко», — заключил Цыганков.

Отметим, что днём 11 декабря ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение, в соответствии с которым до 09:00 12 декабря в столичном регионе ожидаются сильные, местами очень сильные осадки, в том числе мокрый снег, дождь и ледяной дождь.

Кроме того, в МЧС предупредили о гололёде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах, а также ветре до 15 м/с.