Столичное ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за снега и гололёда.

На сайте спасательного ведомства говорится, что, согласно данным Гидрометцентра, в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в отдельных районах Москвы прогнозируется налипание мокрого снега, местами гололёд.

Отмечается, что на дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.