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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за снега и гололёда

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Столичное ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за снега и гололёда.
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за снега и гололёда
  • РИА Новости

На сайте спасательного ведомства говорится, что, согласно данным Гидрометцентра, в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в отдельных районах Москвы прогнозируется налипание мокрого снега, местами гололёд.

Отмечается, что на дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

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