Синоптик Тишковец заявил, что за сутки в Москве выпала четверть от месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало 25% от месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средиземноморский циклон принёс в Центральную Россию аномальные снегопады.

«Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 12 мм, в центре столицы, на Балчуге, зафиксировано 14 мм осадков, что составляет 25% от всей месячной нормы», — приводит РИА Новости заявление Тишковца.

Накануне в аэропортах Москвы — во Внукове, в Домодедове и Шереметьеве — задержали или отменили более 40 рейсов на фоне обильного снегопада.