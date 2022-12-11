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Синоптик Тишковец заявил, что за сутки в Москве выпала четверть от месячной нормы осадков

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В Москве за сутки выпало 25% от месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик Тишковец заявил, что за сутки в Москве выпала четверть от месячной нормы осадков
  • АГН «Москва»

По его словам, средиземноморский циклон принёс в Центральную Россию аномальные снегопады.

«Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 12 мм, в центре столицы, на Балчуге, зафиксировано 14 мм осадков, что составляет 25% от всей месячной нормы», — приводит РИА Новости заявление Тишковца.

Накануне в аэропортах Москвы — во Внукове, в Домодедове и Шереметьеве — задержали или отменили более 40 рейсов на фоне обильного снегопада.

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