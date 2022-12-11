Синоптик Тишковец заявил, что за сутки в Москве выпала четверть от месячной нормы осадков
- АГН «Москва»
По его словам, средиземноморский циклон принёс в Центральную Россию аномальные снегопады.
«Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 12 мм, в центре столицы, на Балчуге, зафиксировано 14 мм осадков, что составляет 25% от всей месячной нормы», — приводит РИА Новости заявление Тишковца.
Накануне в аэропортах Москвы — во Внукове, в Домодедове и Шереметьеве — задержали или отменили более 40 рейсов на фоне обильного снегопада.