Врач Крылов посоветовал не употреблять кофе при обморожении

Врач-хирург клиники «Медси» на Полетаева Михаил Крылов заявил, что при обморожении пострадавшего нужно завести в тёплое помещение и укутать одеялом, а также дать тёплую пищу или питьё, но не кофе или алкоголь.

«Также не следует слишком интенсивно растирать обмороженные участки. Если нет волдырей, то можно нежно растереть, обработать кожу водкой или спиртом и наложить чистую повязку», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, без назначения врача не стоит применять какие-то мази.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.