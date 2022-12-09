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Врач Крылов посоветовал не употреблять кофе при обморожении

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Врач-хирург клиники «Медси» на Полетаева Михаил Крылов заявил, что при обморожении пострадавшего нужно завести в тёплое помещение и укутать одеялом, а также дать тёплую пищу или питьё, но не кофе или алкоголь.
Врач Крылов посоветовал не употреблять кофе при обморожении
  • Gettyimages.ru

«Также не следует слишком интенсивно растирать обмороженные участки. Если нет волдырей, то можно нежно растереть, обработать кожу водкой или спиртом и наложить чистую повязку», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, без назначения врача не стоит применять какие-то мази.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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