Врач Крылов посоветовал не употреблять кофе при обморожении
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«Также не следует слишком интенсивно растирать обмороженные участки. Если нет волдырей, то можно нежно растереть, обработать кожу водкой или спиртом и наложить чистую повязку», — сказал он в беседе с Life.ru.
По его словам, без назначения врача не стоит применять какие-то мази.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.