Иммунолог Билибина напомнила, что аллергия на холод проявляется в виде зуда и отёков

Аллерголог-иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD на Космодамианской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Билибина перечислила симптомы холодовой аллергии.

«Заболевание характеризуется появлением жжения, зуда, покраснения кожи, высыпаний, могут быть отёки кожи и подкожной клетчатки», — сказала специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Она также отметила, что эти симптомы могут проявляться через несколько минут после контакта с холодными воздухом или водой как на открытых участках тела, так и в местах, где кожа не подвергалась воздействию холода. Это называется атипичной холодовой крапивницей или ангиоотёками, резюмировала Билибина.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.