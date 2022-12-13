Аналитики зафиксировали в Москве аномальный рост спроса на зонты и галоши
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу магазина.
Так, количество заказов зонтов и резиновых сапог 10—12 декабря выросло на 21% год к году, плащей — на 90%.
Кроме того, жители столичного региона купили на 70% больше дождевиков для обуви. Также вырос спрос на противогололёдные реагенты и специальные защитные комбинезоны для животных.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что прошедшие в столице дожди побили рекорд, установленный для 12 декабря в 1960 году: 18 мм осадков против 12,5 мм.