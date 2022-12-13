Узнать больше

Аналитики зафиксировали в Москве аномальный рост спроса на зонты и галоши

Короткая ссылка
В Wildberries зафиксировали аномальный для декабря рост спроса на зонты, плащи и галоши.
Аналитики зафиксировали в Москве аномальный рост спроса на зонты и галоши
  • Gettyimages.ru
  • © fotostorm

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу магазина.

Так, количество заказов зонтов и резиновых сапог 10—12 декабря выросло на 21% год к году, плащей — на 90%.

Кроме того, жители столичного региона купили на 70% больше дождевиков для обуви. Также вырос спрос на противогололёдные реагенты и специальные защитные комбинезоны для животных.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что прошедшие в столице дожди побили рекорд, установленный для 12 декабря в 1960 году: 18 мм осадков против 12,5 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить