Аналитики зафиксировали в Москве аномальный рост спроса на зонты и галоши

В Wildberries зафиксировали аномальный для декабря рост спроса на зонты, плащи и галоши.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу магазина.

Так, количество заказов зонтов и резиновых сапог 10—12 декабря выросло на 21% год к году, плащей — на 90%.

Кроме того, жители столичного региона купили на 70% больше дождевиков для обуви. Также вырос спрос на противогололёдные реагенты и специальные защитные комбинезоны для животных.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что прошедшие в столице дожди побили рекорд, установленный для 12 декабря в 1960 году: 18 мм осадков против 12,5 мм.