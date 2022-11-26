«Самые заветные желания всегда сбываются»: Дед Мороз и Снегурочка рассказали о жизни, работе и мечтах

Какие новогодние желания точно сбудутся? Самые заветные и сокровенные — так говорит Дед Мороз из Великого Устюга. А в чём кроется секрет вечной молодости уральской Снегурочки? По её словам, в любви. В преддверии Нового года сказочные персонажи, ответственные за торжество в каждой российской семье, рассказали RT о своих буднях и трудовых обязанностях. Кроме того, они раскрыли подробности работы волшебной почты и их дружной команды, назвали имена создателей своих неподражаемых образов, а также перечислили, о чём чаще всего мечтают современные дети, ожидающие новогоднего чуда.

— До одного из самых любимых россиянами праздников осталось совсем немного. Дедушка Мороз, что бы вы могли пожелать жителям нашей страны в новом году?

Дед Мороз: Всем россиянам хочу пожелать в новом, 2023 году здоровья, мирного неба над головой, чтобы все люди были счастливы и берегли родных и близких!

— 2022 год был непростым, у многих появились желания, осуществить которые хочется особенно сильно. Вы в этих вопросах специалист, поэтому посоветуйте, что нужно сделать, чтобы новогоднее желание действительно сбылось? Для большего эффекта мы обычно сжигаем записки с желаниями, ждём боя курантов в полночь. Может, зря?

Дед Мороз: Самые заветные и сокровенные желания всегда сбываются, просто надо всем сердцем и душой в это верить.

— Интересно, а Дед Мороз может исполнить любое желание или его возможности всё-таки ограниченны?

Дед Мороз: Самое главное, чтобы ваши желания были добрыми, и тогда всё, что в моих волшебных силах, постараюсь сделать.

— К кому обращается сам Дед Мороз, чтобы его желание сбылось? У него ведь тоже наверняка есть какие-то мечты, надежды на будущий год, планы, которые хотелось бы воплотить в жизнь?

Дед Мороз: Я загадываю желание с наступлением Нового года под бой курантов. А желаю я, чтобы наступил мир на планете Земля, чтобы все люди от мала до велика были счастливы.

— А что Снегурочка? Она тоже загадывает желания и получает подарки?

Снегурочка: Конечно, да! Я, как и все, мечтаю о главном: чтобы как можно больше ребятишек были окружены теплом и заботой любящих пап и мам, и каждый год искренне загадываю это желание. А подарки мне дарит Дедушка: то кокошник самоцветами украсит, то зеркальце — о большем и мечтать не стоит.

— Так, теперь давайте перейдём к действительно значимым вопросам. Новый год — время подарков! Расскажите, что сегодня мечтают получить на праздник дети — главные герои предстоящего торжества?

Дед Мороз: Сотовые телефоны, роликовые коньки, компьютеры и планшеты — всё же XXI век на дворе. Но в последних письмах всё больше просят просто мира.

Дед Мороз и дети

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

— Кстати, насчёт писем. Мы знаем, что «Почта Деда Мороза» работает уже много лет. Скажите, все письма приходят из России или есть просьбы и из других стран? Сколько писем за все годы работы почты вы получили?

Дед Мороз: Письма приходят из самых разных уголков мира. Русские общины рассредоточены по всему белому свету, пишут мне из многих государств: из Китая, Америки, из всех стран Европы и многих других. К настоящему моменту пришло более 4,5 млн писем.

— А сколько помощников у Деда Мороза? Одному ведь наверняка не справиться с таким потоком сообщений...

Дед Мороз: Помощников великое множество! Снеговики и Снеговички, Дед-Почтовед и Хранитель Времени, Шуршик, Баба-Жара, Дядька Смех, Житный Дед, Почтули... Ну и простые хорошие люди — много у меня помощников.

— А как же Снегурочка? Не подключаете её к работе с корреспонденцией? Вообще, интересно, что конкретно входит в её обязанности.

Снегурочка: На письма ребят отвечаю, подарки собираю, ёлочку наряжаю — берегу тепло новогоднего чуда для каждого.

— Используете ли вы в своей работе какие-то современные гаджеты? Снегурочка, вы ведь как представительница современного молодого поколения наверняка в этом эксперт. Или традиционные методы вам ближе?

Снегурочка: Конечно, гаджетами пользуемся. У Дедушки даже селфи-посох есть — лучшие новогодние открытки создаются именно с его помощью. А вообще, знаете, здорово, что можно каждый день спросить у Дедушки, как у него дела. Узнать, всё ли хорошо в заснеженном лесу, полюбоваться новой коллекцией снежинок.

— Забыли уточнить! Дедушка Мороз, из всех запросов, которые вы получили в последнее время, какой вас растрогал, рассмешил или умилил больше остальных?

Дед Мороз: Каждое письмо дорого мне по-своему, потому что одинаковых писем нет. Если я кого-то выделю, то могу обидеть. Я рад всем весточкам, которые приходят ко мне в Великий Устюг на мою сказочную почту.

— Мы с коллегами отметили, как нам кажется, некую несправедливость: когда речь заходит о письмах с желаниями, в большинстве своём люди обращаются к Деду Морозу, а о Снегурочке забывают. Это понятно, ведь именно он — главный волшебник — ассоциируется с Новым годом. Скажите, как к этому относится Снегурочка? Нет ли в семье зависти и карьерной борьбы?

Снегурочка: Вы даже не представляете, сколько писем и красивых открыток приходит. Ребятишки рисуют мои портреты, мастерят поделки и сами расписывают волшебные наряды. О какой зависти может идти речь?

— Хорошо, тогда давайте перейдём к празднованию Нового года. Этот праздник в народе, по крайней мере в России, принято считать семейным торжеством. Как зимний волшебник отмечает это событие?

Дед Мороз: Новый год — это действительно семейный праздник! Встречаю его в кругу своих друзей, близких, свиты моей сказочной: Снеговички, братья 12 месяцев, Шуршик, Житный Дед — все собираются возле моего терема узорчатого. Вместе с ребятишками, со взрослыми и встречаем Новый год — наш общий любимый праздник.

Дед Мороз и Снегурочка с детьми

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

— А что у Деда Мороза на столе в праздничный вечер? Как относитесь к классическому оливье и горячительным напиткам?

Дед Мороз: Мой любимый напиток — это можжевеловый квас, а любимая еда — грибы, ягоды... Всё, что в лесу растёт.

— Вы находитесь в должности Деда Мороза уже не один десяток лет. Скажите, как так случилось, что эту позицию заняли именно вы? Этот пост переходит по наследству из поколения в поколение, или Дедов Морозов выбирают как президентов — на выборах?

Дед Мороз: Как же можно избрать? Я таким родился. Я тоже был маленьким, и меня с детства называли Дедом Морозом.

— Многие девочки мечтают стать сказочными принцессами, в том числе Снегурочками. Снегурочка, какой совет можете дать своим маленьким поклонницам?

Снегурочка: Если сердце твоё волшебством переполнилось, не жалей — отдавай, в этом доля волшебника.

— Кстати, о волшебстве! Простите, конечно, за нескромный вопрос, но сколько Снегурочке лет? Сколько себя помним, она всегда выглядела просто сногсшибательно.

Снегурочка: Вечную молодость подарил мне Дедушка, а матушка — тепло души. «Любой творец воскликнет вновь: «Секрет у юности — любовь». Когда ты изнутри любовью светишься, то и снаружи время над тобой не властно.

— Ладно, давайте от нюансов, связанных с работой, перейдём к отдыху. Новый год — пиковый период трудовой загруженности Деда Мороза. А у вас есть отпуск или вы постоянно заняты и времени отдыхать просто нет?

Дед Мороз: Я и на работу-то не хожу. У меня круглый год Новый год. Одно дело заканчивается, другое начинается, поэтому скучать некогда.

— Мы пообщались с коллегами в редакции, попробовали предположить, чем может заниматься Снегурочка в свободное от новогодних обязанностей время. Честно говоря, вариантов не так уж много. Приоткроете завесу тайны?

Снегурочка: В свободное время я сочиняю сказки, обучаю ребятишек. Кроме того, собираю сухоцветы для перины Дедушкиной, коллекционирую песни и байки, словом — наполняю жизнь творчеством.

— Многие часто обращают внимание и на то, как здорово выглядит Дед Мороз, особенно, выходя в свет. Это, между прочим, касается не только нарядов, но и образа в целом — одно только состояние бороды чего стоит. Расскажите, кто отвечает за все ваши образы?

Дед Мороз: У меня есть большой Дом моды — то место, где шьются наряды, которых у меня больше сорока! Создают их Ниточка и Пуговка, а модельер мне эти наряды выдумывает.

— А как дела в этом отношении обстоят у Снегурочки?

Уральская Снегурочка

© Фото из личного архива

Снегурочка: Я доверяю свои наряды лучшим Дедушкиным мастерам, а украшать их самоцветами мне помогают верные помощники — белочки и зайчата.

Российский Дед Мороз живёт в городе Великий Устюг Вологодской области — там находится его официальная резиденция. Связаться с Дедом Морозом можно разными способами, например, новогоднему волшебнику можно написать письмо по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Почта Деда Мороза». Если вы хотите, чтобы на ваше письмо ответили, не забудьте написать на конверте обратный адрес.

Отметим, что у жителей Москвы есть ещё одна (крайне удобная) возможность обратиться к волшебнику. В десятках столичных парков 18 ноября запустили ежегодную акцию «Почта Деда Мороза». Она будет функционировать до 16 января 2023 года включительно. Специальные почтовые ящики можно распознать по надписи «Московская усадьба Деда Мороза» и новогоднему оформлению. Обрабатывать корреспонденцию и передавать её получателю будут сотрудники парков.

Кстати, согласно результатам прошлогоднего опроса, больше всего на Новый год дети хотели получить новые игрушки (23%). На втором по популярности месте была встреча с Дедом Морозом (17,5%), а на третьем — покупка домашнего животного (13%).

У взрослых были другие мечты. Так, судя по данным ещё одного исследования, мужчины и женщины чаще всего хотели получить в подарок деньги — 48 и 57% соответственно. Вторым по востребованности подарком среди женщин оказалась косметика и парфюмерия (41%), а среди мужчин — умные аксессуары (22%).

Большинство жителей России в 2021 году готовы были потратить на подарки к празднику не более 5 тыс. рублей.