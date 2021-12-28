В России дети мечтают получить на Новый год игрушки и встретиться с Дедом Морозом

Самыми желанными подарками для детей в этом году оказались новые игрушки (23%), встреча с Дедом Морозом (17,5%) и домашние животные (13%).

Такие результаты (есть в распоряжении RT) показал совместный опрос онлайн-ретейлера «Самокат» и международной школы программирования «Алгоритмика».

Так, самое распространённое желание среди детей на Новый год — новые игрушки (23%). На втором по популярности месте — мечта встретиться с Дедом Морозом (17,5%). На третьем — домашнее животное (13%). Каждый седьмой ребёнок будет рад сладостям (12,5%).

Многие дети также хотели бы получить в подарок новый гаджет (10%). Некоторые мечтают стать президентом (3,2%), другие хотят видеть себя блогерами (2,7%).

Среди необычных желаний детей прозвучали и такие варианты: «браслет, исполняющий желания», «прокатиться на единороге», «изобрести эликсир вечной жизни», «поехать на Северный полюс».

Кроме того, согласно данным опроса, каждый второй родитель хочет порадовать своего ребёнка и готов подарить ему на Новый год дорогой подарок. Большинство в этом году потратят от 3 до 5 тыс. рублей (53%), треть готовы отдать от 5 до 10 тыс. рублей (33%).

Всего в опросе приняли участие более 1,8 тыс. родителей из разных городов страны.