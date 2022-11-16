В Москве открылась выставка редких ёлочных игрушек

В столичном «Коломенском» начала работу выставка уникальных ёлочных игрушек. На экспозиции «Ёлки нашего детства» представлено около 1500 новогодних украшений.

Об этом сообщает ОТР.

«У нас есть фильм 1929 года, который показывает: 1929 год, Арбат, продаются ёлки, люди спешат, закупаются ёлочными украшениями», — рассказала Наталья Полонникова, куратор выставочных проектов музея-заповедника «Коломенское».

Вместе с тем стало известно, что в Санкт-Петербурге ёлочные базары откроются 20 декабря, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета имущественных отношений.

«Сезон новогодних и ёлочных базаров на городских участках будет с 20 по 31 декабря. Адреса опубликуем ближе к датам», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза откроется в пятницу, 18 ноября, в Москве.