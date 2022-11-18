В парках Москвы заработала «Почта Деда Мороза»

Ежегодную акцию «Почта Деда Мороза» запустили в 41 столичном парке в пятницу, 18 ноября. Она будет действовать до 16 января 2023 года включительно.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

В парках размещено 58 ящиков. Узнать их можно по надписи «Московская усадьба Деда Мороза» и новогоднему оформлению. Вынимать корреспонденцию будут сотрудники парков.

Наряду с этим стало известно, что в регионах страны ведётся набор на вакансии Дедов Морозов и Снегурочек. Как пишет nashgorod.ru, предлагается работа в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Эксперты hh.ru сообщают, что в этом году количество подобных вакансий увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что в столичном районе «Коломенское» открылась выставка уникальных ёлочных игрушек. На экспозиции «Ёлки нашего детства» представлено около 1500 новогодних украшений.