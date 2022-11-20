«Очень сложные метеоусловия»: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на ближайшую неделю

Жителей Москвы и Подмосковья на предстоящей неделе ожидает непогода. Регион столкнётся с «полосой ледяных дождей» и снегопадом. Самым сложным днём, по мнению синоптиков, станет вторник. При этом температура будет находиться на отметке до -4 °С в дневные часы. В эти выходные ледяные дожди обрушились на Курскую область, где после непогоды без света остались около 20 тыс. человек.

В начале следующей недели в Москве и Подмосковье будут очень сложные метеоусловия, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

«Самый сложный день у нас во вторник. Потому что с юга подходит фронтальная зона, которая для Тульской, Калужской, Рязанской областей и юга Подмосковья обернётся переохлаждёнными дождями. А это значит мгновенное обледенение дорожного покрытия, деревьев проводов и т. д.», — рассказал Шувалов.

Кроме того, в Москве прогнозируется увеличение снежного покрова.

«Сильный снег, который начнётся утром во вторник. Днём мокрый снег, так что снежная каша на дорогах практически гарантирована. Налипание мокрого снега на провода и деревья также не исключено… Количество осадков, которое выпадет за вторник, достаточно велико, больше 10—12 см. В среду снег будет продолжаться, но будет уже заметно слабее», — добавил собеседник RT.

По его мнению, температура в эти дни не будет играть решающей роли.

«В целом она будет +0...-2 °С во вторник и среду, а затем чуть пониже — -3...-4 °С. В четверг уже без осадков, а в пятницу снежок будет небольшим», — заключил Шувалов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что дороги и тротуары в столице покроются льдом толщиной до 6 мм. По его словам, «узкая полоса ледяных дождей» пройдёт также через Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимировскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую, Тамбовскую, Пензенскую и Самарскую области, передаёт РИА Новости.

Отметим, что с ледяными дождями уже столкнулись жители Курской области. Накануне в регионе из-за непогоды произошли отключения линий электропередачи, без света остались порядка 20 тыс. человек. Как отметил губернатор Роман Старовойт, к данному моменту большая часть потребителей уже подключена, однако ещё около 10 тыс. человек в сёлах девяти районов остаются без электричества.

«К сожалению, масштабы повреждений большие, в некоторых районах восстановление электроснабжения может занять продолжительное время. По предварительным оценкам, полностью аварии будут устранены к 18:00. Работы координирует созданный по моему поручению оперативный штаб», — написал он в своём Telegram-канале.

© Пресс-служба Курской области

Извержение вулканов на Камчатке

Между тем в другой части России — в Камчатском крае — началось вершинное извержение высочайшего в Евразии вулкана — Ключевского, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Происходят единичные выбросы раскалённых бомб с частотой до десяти взрывов в час. Учёные ожидают излива лавовых и грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана», — приводит текст сообщения ТАСС.

Извержение началось в вершинной части кратера, из-за большой глубины вулкана (около 200 м) над кромкой видны только отдельные выбросы. При этом его интенсивность будет нарастать. Как уточнил директор института Алексей Озеров, извержение может длиться от нескольких недель до года.

В то же время на вулкане Шивелуч зафиксировали два пепловых выброса высотой до 5 км. Шлейф от них распространился на 10 км в северо-восточном направлении в сторону залива Озёрного.

Как заявил RT директор Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, профессор РАН Павел Плечов, местным жителям опасаться нечего.

«Есть такая тема, что Шивелуч повышает постепенно активность, и раз в несколько десятков лет он действительно мощно извергается. Вот, обсуждают, будет ли в более-менее близком будущем такое большое извержение Шивелуча. Сейчас пока всё в пределах нормы», — сказал он.

В свою очередь, главный специалист ФГБУ «ВИМС» Иван Махоткин напомнил, что на Камчатке активная вулканическая дуга, на которой постоянно происходят извержения.

«Ключевская сопка — один из самых больших вулканов мира, он постоянно извергается. Поэтому, с точки зрения местных жителей, в этом нет ничего необычного. Конечно, любое извержение — это опасно. Но это надо смотреть за динамикой. Тем более что Шивелуч более активен. Там существует институт вулканологии, который всё детально отслеживает. Они смотрят, как поднимается магма, и можно по мелкофокусным сейсмостанциям, которые отслеживают неглубокие очаги землетрясения, оценить масштаб извержения. Но вулкан находится в удалении от города. Поэтому местному населению это не так опасно», — пояснил собеседник RT.