Врач Демьяновская рассказала, как избежать обострения сезонных хронических заболеваний

Люди с патологиями, склонными к сезонным рецидивам, для предупреждения их негативных последствий должны своевременно проводить профилактические мероприятия. Об этом в беседе с RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Эксперт предупредила, что с началом холодов увеличивается частота не только респираторных вирусных инфекций, но и количество эпизодов обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистой, бронхолёгочной, мочевыделительной и нервной систем.

«Климатические перемены могут привести к нарушению вегетативного баланса, изменению гормонального фона, снижению уровня иммунной защиты и замедлению обмена веществ. В таких условиях для рецидива хронических болезней достаточно даже незначительного и непродолжительного негативного воздействия», — заявила специалист.

Чтобы предотвратить рецидивы гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, необходимо питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями, а жирную пищу, фастфуд и алкоголь следует исключить, напомнила собеседница RT.

По её словам, избежать обострений остеоартрита и других воспалительно-дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата поможет регулярное выполнение специальной суставной гимнастики, пешие прогулки в удобной обуви, ношение специальных ортопедических стелек и ортезов.

Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, должны мониторить артериальное давление, уровень холестерина в крови и соблюдать режим труда и отдыха, добавила эксперт.

По мнению Демьяновской, предупредить обострение хронического бронхита поможет специальная гимнастика, развивающая дыхательные мышцы, и поддержание влажности воздуха в помещении на уровне не менее 30—45%.

Кроме того, важна профилактика острых респираторных вирусных инфекций.

«Рецидивам цистита способствуют общее и локальное переохлаждение, поэтому необходимо одеваться по погоде. Избегайте ношения коротких курток, платьев, брюк с заниженной талией, а также тесной одежды и белья, затрудняющих нормальное кровоснабжение органов малого таза. Уделяйте должное внимание и питьевому режиму, не допускайте обезвоживания организма», — добавила врач.

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