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На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

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На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, зафиксированы выбросы раскалённой магмы с частотой до десяти взрывов в час, ожидаются лавовые потоки, заявили в Институте вулканологии ДВО РАН.
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
  • РИА Новости

«На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего в Евразии вулкана — Ключевского. Происходят единичные выбросы раскалённых бомб с частотой до десяти взрывов в час. Учёные ожидают излива лавовых и грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана», — приводит сообщение ТАСС.

Извержение началось в вершинной части кратера, из-за большой глубины вулкана (около 200 м) над кромкой видны только отдельные выбросы.

Интенсивность извержения будет нарастать, предупредили учёные.

Как уточнил директор института Алексей Озеров, извержения могут длиться от нескольких недель до года.

Высота Ключевского вулкана составляет 4800 м, это самый высокий действующий вулкан Евразии. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.

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