Синоптик Шувалов предупредил о сложных метеоусловиях на следующей неделе в Москве

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в начале следующей недели.

Синоптик отметил, что в начале следующей недели в Москве и Подмосковье будут очень сложные метеоусловия.

«Самый сложный день у нас во вторник. Потому что с юга подходит фронтальная зона, которая для Тульской, Калужской, Рязанской областей и юга Подмосковья обернётся переохлаждёнными дождями. А это значит мгновенное обледенение дорожного покрытия, деревьев, проводов и т. д.», — рассказал Шувалов.

Он напомнил, что в Москве прогнозируется снег.

«Сильный снег, который начнётся утром во вторник. Днём мокрый снег, так что снежная каша на дорогах практически гарантирована. Налипание мокрого снега на провода и деревья также не исключено… Количество осадков, которое выпадет за вторник, достаточно велико, больше 10—12 см. В среду снег будет продолжаться, но будет уже заметно слабее», — добавил собеседник RT.

По его мнению, температура в эти дни не будет играть решающей роли.

«В целом она будет +0...-2 °С во вторник и среду, а затем чуть пониже, -3...-4 °С. В четверг уже без осадков, а в пятницу снежок будет небольшим», — заключил Шувалов.

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