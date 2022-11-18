Метеоролог Куткевич предупредил о гололёде в Петербурге на следующей неделе

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что в первой половине недели в ночное время ожидается около -5 °С, днём -2...-3 °С.

Небольшое потепление возможно во второй половине недели. Днём 0 °С, ночью -1...-3 °С.

«В общем, наступает погода, характерная для предзимья, когда настоящей зимы ещё нет, а снежный покров устанавливается лишь местами. В городе навряд ли, а по области местами может лечь», — отметил Куткевич.

По его словам, также ожидается гололёд.

Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе зимние дороги и ледовые переправы могут открыть раньше запланированного срока — до 25 декабря, передаёт URA.RU.

«В прошлом году было обилие снегопада, тепло. Прошлый сезон был очень трудный. В этом году пока нормально. На данный момент погода благоприятная и работы ведутся, будем стараться закончить раньше. Предварительно, на 10 дней раньше часть зимников может быть открыта», — сообщил заместитель начальника отдела эксплуатации АО «ГК«Северавтодор» Алексей Хорев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ожидаются метели и ветер до 11 м/с.