«Вторжение холодного воздуха из Арктики»: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в ближайшие дни

Жителей Москвы и Подмосковья на выходных ожидает тёплая погода, температура будет выше климатической нормы на 7-8 градусов. При этом с наступлением новой недели в столичный регион «вторгнется холодный воздух из Арктики», отмечают синоптики. В частности, начнёт формироваться снежный покров. Похолодание затронет не только центральные области России, но и южные регионы.

Жителей Москвы и Московской области в ближайшее время ожидает изменение характера погоды, пишет пресс-служба Гидрометцентра России.

«Быстро меняющийся характер погоды перенесёт жителей Москвы и Московской области из конца сентября в третью декаду ноября. На смену потоку атлантического тепла придёт вторжение холодного воздуха из Арктики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительные перемены в столичной погоде будут связаны с прохождением активного циклона.

При этом 12 ноября может быть обновлён абсолютный максимум температуры, который пока составляет 9,3 °С и принадлежит 2010 году. В то же время порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, также ожидаются небольшие дожди. 13 ноября также будет ветрено, а к дождю уже может примешиваться снег.

В начале следующей недели погода будет опускаться ниже нуля градусов. Если 14 ноября столбики термометров ещё будут находиться на отметке 0 °С, то 15 и 16 ноября станет холоднее: ночью от -6 до -1 °С, днём от -4 до 1 °С. При этом ожидаются осадки в виде снега, поскольку значения средней суточной температуры станут отрицательными, то начнёт формироваться снежный покров.

Вторую половину недели, с 17 по 20 ноября, в Московском регионе будет определять антициклон. В ночные часы будет до -9 °С, днём показания термометров в лучшем случае приблизятся к отметке в 0 °С.

«Резко похолодает»

В выходные в Москве и Московской области будет ветреная погода, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT. По его словам, в субботу ожидается потепление до +12 °С.

«Максимальная температура воздуха для этого дня будет рекордной. Предыдущий рекорд был +9,3 °С. Приближение холодного фронта с северо-запада приведёт к тому, что поднимется ветер. В первой половине дня — дождь в Москве и Подмосковье, порывы ветра до 12—15 м/с, это несколько смажет приятную картину тёплого дня», — предупредил синоптик.

Он добавил, что 13 ноября ожидается холодный фронт, в течение дня температура будет снижаться от утренних +7…+8 °С до вечерних +1…+2 °С.

«Всё это под аккомпанемент хорошего, крепкого северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15—18 м/с», — отметил эксперт.

Шувалов также заметил, что предстоящее похолодание затронет не только центральные области России, но и юг.

«Особенно скажется на Пермском крае, на востоке европейской территории России, где ночные температуры могут достигать -10…-15 °С к середине следующей недели», — заключил он.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заметил, что в последние три дня в Московском регионе было очень тепло, а среднесуточная температура была на 7-8 градусов выше нормы.

«Это тепло у нас до воскресенья практически остаётся. Стоит мощный циклон над Исландией и Балтикой. Он нам обеспечивает приток тёплого воздуха с западной Европы, хоть и сырого, но тёплого. Дальше этот циклон будет уходить, в ночь на понедельник, уйдёт на восток, в район Коми, ближе к Уралу. После этого начнёт расти давление, ветер поменяется на северо-западный, северный, и, соответственно, резко похолодает», — пояснил собеседник RT.

Он также предупредил, что предстоящую неделю жители столичного региона встретят вместе со снегом.

«То есть в ночь на субботу и завтра днём облачно, небольшой дождь, ночью +7…+9 °С по Москве и области, днём в субботу +9…+11 °С, в ночь на воскресенье тоже облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывистый, до 20 м/с, потому что будет проходить холодный атмосферный фронт. В воскресенье днём ещё облачно с прояснениями +6…+8 °С, но влияние фронта продолжится, ветер северо-западный, порывистый до 20 м/с остаётся. К вечеру воскресенья температура упадёт до +1°С, в ночь с воскресенья на понедельник температура около 0 °С, до -3 °С по области. Погодая облачная с прояснениями, небольшой снег, местами мокрый снег, местами гололедица», — заявил Цыганков.