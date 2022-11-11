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Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в столичном регионе в воскресенье

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Ангелина Шурпина
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в выходные.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в столичном регионе в воскресенье
  • Gettyimages.ru
  • © Ludovic Delmas / EyeEm

По словам специалиста, в выходные будет ветреная погода. Кроме того, как отметил синоптик, в субботу ожидается потепление до +12 °С.

«Максимальная температура воздуха для этого дня будет рекордной. Предыдущий рекорд был +9,3 °С. Приближение холодного фронта с северо-запада приведёт к тому, что поднимется ветер. В первой половине дня — дождь в Москве и Подмосковье, порывы ветра до 12—15 м/с, это несколько смажет приятную картину тёплого дня», — предупредил Шувалов.

Он добавил, что в воскресенье ожидается холодный фронт, в течение дня температура будет снижаться от утренних +7…+8°С до вечерних +1…+2 °С.

«Всё это под аккомпанемент хорошего, крепкого северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15—18 м/с», — рассказал эксперт.

Как отметил метеоролог, похолодание затронет не только центральные области России, но и юг.

«Особенно скажется на Пермском крае, на востоке европейской территории России, где ночные температуры могут достигать -10…-15 °С к середине следующей недели», — заключил он.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снега 12—13 ноября.

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